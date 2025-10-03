Европарламент рассматривает ускорение отказа от импорта нефти и газа из РФ, - Bloomberg

Европейский парламент рассматривает возможность ускорить отказ от импорта российской нефти и газа.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседников агентства, промышленный комитет парламента собирается проголосовать за поправки к плану RePowerEU, которые предусматривают прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из РФ с начала 2026 года, а запрет на поставки российского газа с 2027 года.

Этот шаг может привести в соответствие прекращение импорта трубопроводного газа с прекращением морских поставок, уже предусмотренным в предлагаемом пакете санкций Европейского Союза. Однако, в отличие от санкций, план RePowerEU является более долгосрочным, говорится в статье.

Bloomberg пишет, что во второй половине 2026 года ожидается, что мировой рынок газа начнет переходить в состояние профицита. Это уменьшит риск того, что отказ ЕС от поставок окажет давление на поставки и приведет к росту цен.

Агентство напомнило, что Европейская комиссия изначально предлагала прекратить поставки газа из России в конце 2027 года.

По словам источников, ранее предложенное постепенное прекращение поставок газа уже было поддержано членами нескольких политических групп в Европарламенте.

Согласно поправкам RePowerEU, новые закупки российской нефти будут запрещены с начала следующего года, а существующие краткосрочные контракты будут освобождены от запрета до середины июня, долгосрочные контракты - до 1 января 2027 года.

