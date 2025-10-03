Европарламент рассматривает ускорение отказа от импорта нефти и газа из РФ, - Bloomberg
Европейский парламент рассматривает возможность ускорить отказ от импорта российской нефти и газа.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
По словам собеседников агентства, промышленный комитет парламента собирается проголосовать за поправки к плану RePowerEU, которые предусматривают прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из РФ с начала 2026 года, а запрет на поставки российского газа с 2027 года.
Этот шаг может привести в соответствие прекращение импорта трубопроводного газа с прекращением морских поставок, уже предусмотренным в предлагаемом пакете санкций Европейского Союза. Однако, в отличие от санкций, план RePowerEU является более долгосрочным, говорится в статье.
Bloomberg пишет, что во второй половине 2026 года ожидается, что мировой рынок газа начнет переходить в состояние профицита. Это уменьшит риск того, что отказ ЕС от поставок окажет давление на поставки и приведет к росту цен.
Агентство напомнило, что Европейская комиссия изначально предлагала прекратить поставки газа из России в конце 2027 года.
По словам источников, ранее предложенное постепенное прекращение поставок газа уже было поддержано членами нескольких политических групп в Европарламенте.
Согласно поправкам RePowerEU, новые закупки российской нефти будут запрещены с начала следующего года, а существующие краткосрочные контракты будут освобождены от запрета до середины июня, долгосрочные контракты - до 1 января 2027 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль