Європарламент розглядає прискорення відмови від імпорту нафти та газу з РФ, - Bloomberg

Європейський парламент розглядає можливість прискорити відмову від імпорту російської нафти і газу.

За словами співрозмовників агентства, промисловий комітет парламенту збирається проголосувати за поправки до плану RePowerEU, які передбачають припинення імпорту нафти і нафтопродуктів із РФ з початку 2026 року, а заборону на постачання російського газу з 2027 року.

Цей крок може привести у відповідність припинення імпорту трубопровідного газу з припиненням морських постачань, уже передбаченим у пропонованому пакеті санкцій Європейського Союзу. Проте, на відміну від санкцій, план RePowerEU є більш довгостроковим, сказано у статті.

Bloomberg пише, що в другій половині 2026 року очікується, що світовий ринок газу почне переходити в стан профіциту. Це зменшить ризик того, що відмова ЄС від поставок чинитиме тиск на поставки і призведе до зростання цін.

Агентство нагадало, що Європейська комісія спочатку пропонувала припинити постачання газу з Росії наприкінці 2027 року.

За словами джерел, раніше запропоноване поступове припинення поставок газу вже було підтримане членами кількох політичних груп у Європарламенті.

Згідно з поправками RePowerEU, нові закупівлі російської нафти будуть заборонені з початку наступного року, а наявні короткострокові контракти будуть звільнені від заборони до середини червня, довгострокові контракти - до 1 січня 2027 року.

