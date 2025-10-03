Європарламент розглядає прискорення відмови від імпорту нафти та газу з РФ, - Bloomberg
Європейський парламент розглядає можливість прискорити відмову від імпорту російської нафти і газу.
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовників агентства, промисловий комітет парламенту збирається проголосувати за поправки до плану RePowerEU, які передбачають припинення імпорту нафти і нафтопродуктів із РФ з початку 2026 року, а заборону на постачання російського газу з 2027 року.
Цей крок може привести у відповідність припинення імпорту трубопровідного газу з припиненням морських постачань, уже передбаченим у пропонованому пакеті санкцій Європейського Союзу. Проте, на відміну від санкцій, план RePowerEU є більш довгостроковим, сказано у статті.
Bloomberg пише, що в другій половині 2026 року очікується, що світовий ринок газу почне переходити в стан профіциту. Це зменшить ризик того, що відмова ЄС від поставок чинитиме тиск на поставки і призведе до зростання цін.
Агентство нагадало, що Європейська комісія спочатку пропонувала припинити постачання газу з Росії наприкінці 2027 року.
За словами джерел, раніше запропоноване поступове припинення поставок газу вже було підтримане членами кількох політичних груп у Європарламенті.
Згідно з поправками RePowerEU, нові закупівлі російської нафти будуть заборонені з початку наступного року, а наявні короткострокові контракти будуть звільнені від заборони до середини червня, довгострокові контракти - до 1 січня 2027 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль