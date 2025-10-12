УКР
Новини
Можливе постачання Україні ракет Tomahawk викликає "занепокоєння" у Москви, - Пєсков

пєсков про Tomahawk

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія "ретельно фіксує" інформацію щодо військової допомоги Україні, зокрема ракет Tomahawk.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так, у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну Пєсков заявив, що "Кремль ретельно фіксує заяви про ракети Tomahawk, їх лунає багато, тема їхніх можливих поставок викликає неабияке занепокоєння у Москви".

"Ракети Tomahawk – це серйозна зброя, але вона не може змінити ситуацію на фронті", - додав Пєсков.

Він також зазначив, що Tomahawk - це ракета з великим радіусом дії і "може бути в ядерному виконанні".

Також читайте: У відповідь на поставку Tomahawk Україні, Росія посилить свою систему ППО, - Путін

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський під час суботньої телефонної розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом говорив про можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

Пєсков Дмітро Томагавк
Ну так..якщо ракетами розвалити воєнні заводи, аеродроми, порти, енергетику, нафтопереробну промисловість..угу..нічого не змінить..можна ще золоті та алмазні копальні накрити.
12.10.2025 13:58 Відповісти
12.10.2025 14:05 Відповісти
-Хорошие сапоги. Надо брать
12.10.2025 14:12 Відповісти
піся гавка на томагавка ))
12.10.2025 13:58 Відповісти
Піськов пісдєв що вже передали,бо інформація про передачу іформується вже після 😁🤷
12.10.2025 14:52 Відповісти
Ну так..якщо ракетами розвалити воєнні заводи, аеродроми, порти, енергетику, нафтопереробну промисловість..угу..нічого не змінить..можна ще золоті та алмазні копальні накрити.
12.10.2025 13:58 Відповісти
Не може змінити на полі бою....пєсков
А ракети ATACMS хіба не змінили поле бою ?
12.10.2025 13:59 Відповісти
А Хаймарс ?
12.10.2025 14:29 Відповісти
Справжнє занепокоєння у русні буде тоді, коли ми створимо ядерну та хімічну зброю.
12.10.2025 14:05 Відповісти
То вже буде заспокоєння.
12.10.2025 15:22 Відповісти
12.10.2025 14:05 Відповісти
ти вже це казав,йолупе!
12.10.2025 14:11 Відповісти
-Хорошие сапоги. Надо брать
12.10.2025 14:12 Відповісти
"Хорошие сапоги... Надо брать!..."
Раз кацапи "забеспакоились" - значить, розуміють, що ці ракети "зламають хребта" їх ВПК...
12.10.2025 14:13 Відповісти
А "українська" "ракета" "Фламінго" занепокоєння не викликає...
12.10.2025 14:18 Відповісти
ну, танк "Армата" та іцтрєбітєлі пятага пакалєнія занепокоєння у наших сил оборони не викликають. так і з ракетами зєлєнкава
12.10.2025 14:35 Відповісти
Не стоит беспокоится, всё идёт по плану....
12.10.2025 14:20 Відповісти
Та срали люди на занепокоїність щурів породи "расияни".
12.10.2025 14:24 Відповісти
Вони свинособаки. Перетрахались між собою мері, муроми, мещери, вєсі, пєчори, пермі, мокші, мордва, єрзі та бгато інших і вийшли кацапсячі свинособаки.
12.10.2025 14:31 Відповісти
Шановний, будь-ласка не ображайте свинок і собачок - то корисні тварини - при правильному догляді і використанні приносять тільки користь.
А москалі - то щурі, гієни, шакали, глисти, таргани, сарана, мухи, комарі, міль...
москалі - то шкідники-паразити і заразна інфекція на нашій планеті Земля.
12.10.2025 14:57 Відповісти
Дашотикажеш паскуда? Людоїда непокоїть палиця в руках жертви якою може отримати по лобі? А ще тут розказують що бити по моцкві це нічого не допоможе. А як бачим на практиці режим ***** якраз саме дуже боїться коли по моцкві і підеру почне гарно прилітати
12.10.2025 14:26 Відповісти
А ще ***** дуже турбує що Тамагавк може бути в ядерному виконанні. А нічого що всі ракети якими ***** обстрілює Україну також можуть бути в ядерному виконанні? І ніхто про це чомусь не кричить
12.10.2025 14:28 Відповісти
Ти ба яка дивина... Стопітсот тисяч ракет ФлаМіндич Фламінго, які мовляв літають на 3000 км та мовляв несуть 1000 кг тротилу, москалоту ніхєра не тригерять, не турбують, вони про них навіть не згадують Але москалоту чомусь досі турбують "устарєвшиє" (за словами керівників "Файєрпойнт") американські крилаті ракети Томагавк з дальністю 1600 км. та боєголовкою 450 кг.
12.10.2025 14:30 Відповісти
путлєр сказав шо в вас ППО під москвою в чотири ешелони - чого бздиш?
12.10.2025 14:35 Відповісти
проти Тамогавок нема прийому
12.10.2025 14:45 Відповісти
Можливе постачання Україні ракет Tomahawk викликає діарею у Москви
12.10.2025 14:44 Відповісти
Якщо ці ракети нічого не змінять на полі бою, то навіщо хвилювання та занепокоєність?!
12.10.2025 14:47 Відповісти
В перекладі з орської на людську це значить що викликає діарею)
12.10.2025 14:47 Відповісти
Таурус 2.0.
12.10.2025 14:48 Відповісти
"От бач, злякався, ******* сцiкун." (с)
12.10.2025 14:49 Відповісти
Це треба розуміти наступним чином, - постачання Україні ракет Tomahawk викликає у расєє та маскви - страх, паніку та передчуття невідворотного КІНЦЯ - П**ДЕЦЯ!
А якщо Україна вдарить по расєє не просто Tomahawk, а з ядерною бойовою частиною, - ну так хоча б в 4 Мегатонни, то від тієї масковії лише попіл залишиться!
Ось вона, перемога України над расєєю, над їх масквою та кацапами!
Лише так можна приборкати та знищити русню як націю, як народ, як дикунів!
12.10.2025 14:51 Відповісти
Щоб лишити попіл від москви треба хоча б 50 бг по 200 кт. В одній р36м2 8 мт. Тобто 10 голів по 800 кт.
показати весь коментар
12.10.2025 15:13 Відповісти
12.10.2025 15:01 Відповісти
 
 