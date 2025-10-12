Можливе постачання Україні ракет Tomahawk викликає "занепокоєння" у Москви, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія "ретельно фіксує" інформацію щодо військової допомоги Україні, зокрема ракет Tomahawk.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так, у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну Пєсков заявив, що "Кремль ретельно фіксує заяви про ракети Tomahawk, їх лунає багато, тема їхніх можливих поставок викликає неабияке занепокоєння у Москви".

"Ракети Tomahawk – це серйозна зброя, але вона не може змінити ситуацію на фронті", - додав Пєсков.

Він також зазначив, що Tomahawk - це ракета з великим радіусом дії і "може бути в ядерному виконанні".

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський під час суботньої телефонної розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом говорив про можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.