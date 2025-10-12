Можливе постачання Україні ракет Tomahawk викликає "занепокоєння" у Москви, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія "ретельно фіксує" інформацію щодо військової допомоги Україні, зокрема ракет Tomahawk.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Так, у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну Пєсков заявив, що "Кремль ретельно фіксує заяви про ракети Tomahawk, їх лунає багато, тема їхніх можливих поставок викликає неабияке занепокоєння у Москви".
"Ракети Tomahawk – це серйозна зброя, але вона не може змінити ситуацію на фронті", - додав Пєсков.
Він також зазначив, що Tomahawk - це ракета з великим радіусом дії і "може бути в ядерному виконанні".
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський під час суботньої телефонної розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом говорив про можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.
А ракети ATACMS хіба не змінили поле бою ?
============
ти вже це казав,йолупе!
Раз кацапи "забеспакоились" - значить, розуміють, що ці ракети "зламають хребта" їх ВПК...
А москалі - то щурі, гієни, шакали, глисти, таргани, сарана, мухи, комарі, міль...
москалі - то шкідники-паразити і заразна інфекція на нашій планеті Земля.
ФлаМіндичФламінго, які мовляв літають на 3000 км та мовляв несуть 1000 кг тротилу, москалоту ніхєра не тригерять, не турбують, вони про них навіть не згадують Але москалоту чомусь досі турбують "устарєвшиє" (за словами керівників "Файєрпойнт") американські крилаті ракети Томагавк з дальністю 1600 км. та боєголовкою 450 кг.
А якщо Україна вдарить по расєє не просто Tomahawk, а з ядерною бойовою частиною, - ну так хоча б в 4 Мегатонни, то від тієї масковії лише попіл залишиться!
Ось вона, перемога України над расєєю, над їх масквою та кацапами!
Лише так можна приборкати та знищити русню як націю, як народ, як дикунів!