Зеленський і Трамп під час телефонної розмови говорили про постачання Україні ракет Tomahawk, - Axios

Президент Володимир Зеленський під час суботньої телефонної розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом говорив про можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

Про це пише видання Axios із посиланням на два джерела, обізнані з ситуацією, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами одного із джерел, розмова лідерів держав тривала близько 30 хвилин.

Водночас джерела не повідомили, чи було ухвалено остаточне рішення щодо далекобійних ракет Tomahawk.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що говорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом.

