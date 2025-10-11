УКР
Новини Ракети Tomahawk для України
Зеленський і Трамп під час телефонної розмови говорили про постачання Україні ракет Tomahawk, - Axios

Президент Володимир Зеленський під час суботньої телефонної розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом говорив про можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

Про це пише видання Axios із посиланням на два джерела, обізнані з ситуацією, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами одного із джерел, розмова лідерів держав тривала близько 30 хвилин.

Водночас джерела не повідомили, чи було ухвалено остаточне рішення щодо далекобійних ракет Tomahawk.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що говорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський Володимир Трамп Дональд Томагавк
11.10.2025 18:47
обіцянка цяцянка, а дурневі радість... А слабо було запропонувати Трампу замість їхніх "устарєвших" Томагавків постачати супер-вундервафлеві ФлаМіндічі які вже тисячами випускає надпотужна, незламна мега-фірма Фаєрпойнт ЗЕМіндіча?
11.10.2025 18:43
Поговорили ... невідомо з яким результатом
Дуже "інформативно" ... дякую
11.10.2025 18:32
Поговорили ... невідомо з яким результатом
Дуже "інформативно" ... дякую
11.10.2025 18:32
Zелєнскій *******(бреше) Він намагається прикрити цією брехнею спізжені мільярди грошей з оборонного бюджету. Не було і немає ніяких Паляниць і Фламінгів. Є мародерство на крові українців і zрадництво zелєнскова і всієї його банди.
11.10.2025 18:44
не говорити а постачати треба , вже треба
11.10.2025 18:33
А на фламіндічі рожеву фарбу так і не знайшли?
11.10.2025 18:41
11.10.2025 18:53
То лажа - фейк якийсь ...
11.10.2025 18:55
Обліковий Запис #597212 дивіться,як робиться маніпуляція. Забігаючи наперед скажу- мета цієї інформаційної туфти - виправдати розкрадання мільярдів з бюджету воюючої країни на рахунки міндіча-zелі-єрмаКоzиря.
Одразу кілька видань( NV,uahttps://t.co/BZIV6iXkg6 , Цензор.нет,Мілітарний..) повідомили нам чергову сцянину, що нібито ТРИ ракети "фламіндіч" щось вразили в Криму. Є посилання на Welt і на експерта з ракет Фабіана Гоффмана з Університету Осло..
Уявляєте яка потужна і "афторитетна" сцянина.. вам в очі.. від падаляка?
Переходим на першоджерело die Welt, і о,чудо - воно закрито.
Але українські ЗМІ своїм авторитетом нам нав'язують впевненість - бачите, навіть "die Welt" підтверджує про застосування фламінгів по Криму.
В цій статті на наведено нічого, щоб підтверджувало існування та застосування цих ракет, але треба ж списувати вкрадені мільярди ,які були виділені на шахрайську схему ім.Міндіча-земленського - вкрасти кілька мільярдів гривень під прикриттям фінансування крилатих ракет Фламінго.
Хтось чув про те, щоб виділялось фінансування на РОЗРОБКУ, ПРОЕКТУВАННЯ,ВИПРОБУВАННЯ і т.і. цих фламінгів??
На аналогічні роботи, які передують виробництву, у КБ"Луч" або ДАХК"Артем" потребувало б 1,5-2 роки на проектування,випробування і доводку таких надскладних високоточних виробів.
Це навіть не треба ДОВОДИТИ.
Але Вам, вкраїнчикам, просто пісяють в очі, що ці фламінгі, про які ніхто не чув-не бачив ще в 2024році з'явилися на потужностях невідомої до 2024р. фірми "Fire Point". Яка одразу ж стала отримувати мільярдні замовле ння. Та зрозумійте вже - це абсолютна класична ІПСО в масштабах всієї країни. Це ІПСО організували ОПzелєнскова, а зараз прикривають "українські" ЗМІ (підОПешні) Якщо ви дійсно можете проаналізувати елементарну інформацію по темі "ракет"Фламінго і фірми Fire Point, то сподіваюсь,що ви зробите однозначний висновок, що країною курують вороги і zрадники України, в яких не має не меті- захист України від агресора, а навпаки - вони руйнують
11.10.2025 19:13
Військова таємниця - головна зброя корупціонера. Треба секретити все, де погуляли зелені бешкетливі ручки.

Зєлю геть. Вибори

Зєлю геть. Вибори
11.10.2025 19:30
"Джерела" сиділи під столом?
11.10.2025 18:41
Якесь "джерело" глухуювате - до чого добазарились - не вкурило
11.10.2025 18:58
обіцянка цяцянка, а дурневі радість... А слабо було запропонувати Трампу замість їхніх "устарєвших" Томагавків постачати супер-вундервафлеві ФлаМіндічі які вже тисячами випускає надпотужна, незламна мега-фірма Фаєрпойнт ЗЕМіндіча?
11.10.2025 18:43
11.10.2025 18:47
Какой ракетный эсминец псина выделит бубе и где будет швартоваться?
11.10.2025 18:43
в Степах України , не переживай в США багато наземних пускових
11.10.2025 18:48
2
11.10.2025 18:53
Было 2. Сколько сейчас неизвестно. Такую инфу не рассказывают
11.10.2025 19:06
особисто рахував, чи до чого цей коммент? 2 батареї, а не пускові, було на чіень 24-го. календар перегорни.
11.10.2025 19:12
untrollable тебе ******** в гугле забанили?
Друга батарея була активована в січні 2024 року та отримала назву Батарея D, 5-й батальйон, 3-й полк польової артилерії, що є частиною 1-ї багатосферної оперативної групи з авіабази Льюїс-Маккордhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Typhon_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)#cite_note-:0-1 [1].
11.10.2025 19:17
шо ти тут щеня розгавкалось?
2 бітареї, по 4 пускових уже було поставлено на озброєння більш ніж 1,5 роки тому. до чого твій виперд?
11.10.2025 19:31
Окрім есмінців Арли Берк та ракетних крейсерів типу Тікандерога з мк41,та навіть наземних тайфунів, томагавки можуть запускатися з мобільних установок LRF від яких відмовилися американці і вони по суті зараз в простої.
11.10.2025 19:38
Трамп спитав піаніста де Фламінго
11.10.2025 18:47
Томагавками от Трампа Украина раскроит плешивый череп *****.
11.10.2025 18:50
ну, если 1000+ даст, то будет хороший результат, а если 10+, то так себе.
11.10.2025 18:57
Та тут важен сам факт поставки, это как перейти Рубикон.
11.10.2025 18:59
Для "найвеличнішого" головне розмова ні про що і ні за що не відповідати ,а те що ворог знищує нашу енергетику , залізничне сполученя ,знищує українців його менше всього хвилює ,куди важливіше відбілити друзів:міндіча,шурму,шефіра ,гончарова ,баканова та іншу мерзоту. Що до томагавків ніхто при Трампу їх не буде постачати це розмова ні про що ,це ракета яка нічого не змінить ,хоч а де фламінго ?
показати весь коментар
11.10.2025 18:51
Трамп не дурень, розуміє, що томагавки давно застаріли і реально нікуди долетіти вже не можуть, але продавати їх потрібно. Тому він придумав геніальний план - він дає нам нікому не потрібні томагавки, а замість них на кацапів полетять наші могутні Фламінги, які рознесуть кацапів вщент на друзки. А томагавки тим часом тишком-нишком утилізують як непотріб.
11.10.2025 18:53
11.10.2025 18:58
А можно поговорить о том, кто закатал в асфальт баллистику Гром-2 (Сапсан), которая на порядки лучше Томагавков в плане ударов по параше и возможностей её ПВО их перехватывать?
11.10.2025 18:54
ключевое слово -поговорили, это не патроны 5 ящиков прислать, это требует обслуживания и площадок для запуска
11.10.2025 18:55
Там тільки що tzinform повідомив, що автовідповідач трампакса дійсно отримав повідомлення з поздоровленням з мирною угодою між Ізраїлем і хамасом! Потужна перемога найпотужнішого *********** всесвіту!
11.10.2025 19:25
И мы тут тоже про томагавка много общаемся. Результат в принципе тот же.
11.10.2025 19:40
 
 