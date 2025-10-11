Зеленский и Трамп во время телефонного разговора говорили о поставках Украине ракет Tomahawk, - Axios

Президент Владимир Зеленский во время субботнего телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом говорил о возможности получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам одного из источников, разговор лидеров государств длился около 30 минут.

При этом источники не сообщили, было ли принято окончательное решение по дальнобойным ракетам Tomahawk.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

