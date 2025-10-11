Зеленский и Трамп во время телефонного разговора говорили о поставках Украине ракет Tomahawk, - Axios
Президент Владимир Зеленский во время субботнего телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом говорил о возможности получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.
Об этом пишет издание Axios со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам одного из источников, разговор лидеров государств длился около 30 минут.
При этом источники не сообщили, было ли принято окончательное решение по дальнобойным ракетам Tomahawk.
Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.
Топ комментарии
+7 Віслюк Апокаліпсису
показать весь комментарий11.10.2025 18:47 Ответить Ссылка
+6 kelt kant
показать весь комментарий11.10.2025 18:43 Ответить Ссылка
+4 Обліковий Запис #597212
показать весь комментарий11.10.2025 18:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дуже "інформативно" ... дякую
Одразу кілька видань( NV,uahttps://t.co/BZIV6iXkg6 , Цензор.нет,Мілітарний..) повідомили нам чергову сцянину, що нібито ТРИ ракети "фламіндіч" щось вразили в Криму. Є посилання на Welt і на експерта з ракет Фабіана Гоффмана з Університету Осло..
Уявляєте яка потужна і "афторитетна" сцянина.. вам в очі.. від падаляка?
Переходим на першоджерело die Welt, і о,чудо - воно закрито.
Але українські ЗМІ своїм авторитетом нам нав'язують впевненість - бачите, навіть "die Welt" підтверджує про застосування фламінгів по Криму.
В цій статті на наведено нічого, щоб підтверджувало існування та застосування цих ракет, але треба ж списувати вкрадені мільярди ,які були виділені на шахрайську схему ім.Міндіча-земленського - вкрасти кілька мільярдів гривень під прикриттям фінансування крилатих ракет Фламінго.
Хтось чув про те, щоб виділялось фінансування на РОЗРОБКУ, ПРОЕКТУВАННЯ,ВИПРОБУВАННЯ і т.і. цих фламінгів??
На аналогічні роботи, які передують виробництву, у КБ"Луч" або ДАХК"Артем" потребувало б 1,5-2 роки на проектування,випробування і доводку таких надскладних високоточних виробів.
Це навіть не треба ДОВОДИТИ.
Але Вам, вкраїнчикам, просто пісяють в очі, що ці фламінгі, про які ніхто не чув-не бачив ще в 2024році з'явилися на потужностях невідомої до 2024р. фірми "Fire Point". Яка одразу ж стала отримувати мільярдні замовле ння. Та зрозумійте вже - це абсолютна класична ІПСО в масштабах всієї країни. Це ІПСО організували ОПzелєнскова, а зараз прикривають "українські" ЗМІ (підОПешні) Якщо ви дійсно можете проаналізувати елементарну інформацію по темі "ракет"Фламінго і фірми Fire Point, то сподіваюсь,що ви зробите однозначний висновок, що країною курують вороги і zрадники України, в яких не має не меті- захист України від агресора, а навпаки - вони руйнують
Зєлю геть. Вибори
Друга батарея була активована в січні 2024 року та отримала назву Батарея D, 5-й батальйон, 3-й полк польової артилерії, що є частиною 1-ї багатосферної оперативної групи з авіабази Льюїс-Маккордhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Typhon_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)#cite_note-:0-1 [1].
2 бітареї, по 4 пускових уже було поставлено на озброєння більш ніж 1,5 роки тому. до чого твій виперд?
Ти настільки безмозкий, що всю батарею передаси Україні?
З Японії переправиш чи з Філіппін?