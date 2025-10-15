УКР
У Кремлі засмутилися, що Трамп не привітав Путіна з днем народження

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російський диктатор Володимир Путін, який 7 жовтня святкував день народження, ще не отримав привітань від президента США Дональда Трампа.

Його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

У Кремлі засмутилися, що Трамп до цього часу ще не привітав Путіна.

"Привітань Путіну з нагоди минулого дня народження від Трампа поки не надходило", - додав Пєсков.

Зазначимо, що одним із перших російського диктатора 7 жовтня привітав правитель Північної Кореї Кім Чен Ин. Він наголосив на ролі Росії у формуванні нового світового порядку.

"Мій найдорожчий товариш Володимир Путін, надсилаю вам найщиріші та найтепліші вітання з визначним днем народження. Пхеньян і Москва завжди будуть разом, а наша дружба буде вічною", - йдеться у привітанні.

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко побажав Путіну "міцного здоров’я, щастя, добробуту та невичерпної енергії для досягнення нових успіхів на найвищій державній посаді".

Також у цей день Путіна привітали президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, очільник КНР Сі Цзіньпін та інші лідери.

+7
Треба було привітати томагавком
показати весь коментар
15.10.2025 21:35
+7
Путин ****** Трампа.получит томаГавКом в ****.
показати весь коментар
15.10.2025 21:35
+6
Не переймайтеся - надішле телеграму на поховання.
показати весь коментар
15.10.2025 21:41
Треба було привітати томагавком
показати весь коментар
15.10.2025 21:35
Путин ****** Трампа.получит томаГавКом в ****.
показати весь коментар
15.10.2025 21:35
Засмутилися???? Хотіли знову цьому ідіот у по вухах проїхатися!!! А зараз побачимо чи здатен цей рудий на серйозний крок!!!
показати весь коментар
15.10.2025 21:41
Не переймайтеся - надішле телеграму на поховання.
показати весь коментар
15.10.2025 21:41
А на хріна вітати мертв'яка.
показати весь коментар
15.10.2025 21:42
Просто забив ***, а взагалі -- всьо ідйот па плану,
показати весь коментар
15.10.2025 21:46
кремль в ****
показати весь коментар
15.10.2025 21:48
Як це не привітав? А томагавки кому обвцяв?
показати весь коментар
15.10.2025 21:49
Кіл осиковий ніхто не подарував.
показати весь коментар
15.10.2025 21:50
Вообще-то у }{уйла днюха была 8 дней назад. Или это не то }{уйло?
показати весь коментар
15.10.2025 21:51
Ну они будут ради что будет поздравление и через 8 дней
показати весь коментар
15.10.2025 22:08
Дослухався професора Солов'я. Який день народження у покійника...
показати весь коментар
15.10.2025 21:53
***** плєшива перетопчиться на своїх підборах і без привітання від друга Донні, у нього тимчасова амнезія, що до компромату на нього в архівах КДБ.
показати весь коментар
15.10.2025 22:00
У Феодосії, і так вогнище для ****** запалили на його роковини!!
показати весь коментар
15.10.2025 22:16
Вони у хремлі обнуті- хто вітає вбивц. Тількі інши вбивці
Так Моди і Сильве передайте
Так Моди і Сильве передайте
показати весь коментар
15.10.2025 22:21
скоро прилетит поздравление по заводам если карлик решит дальше строиь из себя собирателя земель
показати весь коментар
15.10.2025 22:21
Більш хвилює перелік тих, хто привітав
показати весь коментар
15.10.2025 22:24
Щоб воно вже здохло, засмучене.
показати весь коментар
15.10.2025 22:27
На международном саммите в египетском Шарм-эль-Шейхе президент США Дональд Трамп демонстративно проигнорировал рукопожатие с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси.

В тот момент, когда ас-Сиси протянул руку Трампу, тот отвернулся. В арабских медиа это расценили игнорирование президентом США египетского коллегу.

"Трамп преподал ас-Сиси урок перед камерой", - написал пользователь Shahin Sth.
https://twitter.com/i/status/1977758147038114056
показати весь коментар
15.10.2025 22:29
 
 