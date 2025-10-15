У Кремлі засмутилися, що Трамп не привітав Путіна з днем народження
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російський диктатор Володимир Путін, який 7 жовтня святкував день народження, ще не отримав привітань від президента США Дональда Трампа.
Його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
У Кремлі засмутилися, що Трамп до цього часу ще не привітав Путіна.
"Привітань Путіну з нагоди минулого дня народження від Трампа поки не надходило", - додав Пєсков.
Зазначимо, що одним із перших російського диктатора 7 жовтня привітав правитель Північної Кореї Кім Чен Ин. Він наголосив на ролі Росії у формуванні нового світового порядку.
"Мій найдорожчий товариш Володимир Путін, надсилаю вам найщиріші та найтепліші вітання з визначним днем народження. Пхеньян і Москва завжди будуть разом, а наша дружба буде вічною", - йдеться у привітанні.
Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко побажав Путіну "міцного здоров’я, щастя, добробуту та невичерпної енергії для досягнення нових успіхів на найвищій державній посаді".
Також у цей день Путіна привітали президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, очільник КНР Сі Цзіньпін та інші лідери.
