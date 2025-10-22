В РФ будут привлекать резервистов для защиты инфраструктуры от украинских дронов. Москва уверяет, что это не мобилизация
Министерство обороны России заявило о планах привлекать резервистов для защиты критически важных объектов в глубине страны от украинских беспилотников.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский, передает Цензор.НЕТ.
По словам Цимлянского, в РФ разработали законопроект, который позволяет направлять резервистов на специальные сборы для охраны объектов жизнеобеспечения - энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры.
Как отмечается, основная цель - противодействие украинским дронам, которые все чаще поражают цели на территории России.
Представитель Генштаба подчеркнул, что законопроект якобы не предусматривает призыва на военную службу или отправку резервистов в зону боевых действий. По его словам, речь идет только о тех гражданах, которые добровольно заключили контракт с резервом.
Якщо вже коротко по суті новини: в засрашці закінчились гроші на виплати контрактникам, в засрашці закінчились телепні, які готові навіть за 4 мільойни срублів йти в штурмовики. Тож уряд вигадав новий вид мобілізації - залучення "резервістів до виконання спеціальних окремих завдань". А якщо відмовлятимуться через місяць йти на штурми посадок - зідан, обнулення, позасудовий розстріл в ярку. І ніяких виплат від початку!..
+ погіршення економіки в засрашці вже спостерігається відверте
- вони знайшли додатковий ресурс для "м'ясних штурмів", хоч і значно гірший за добровільців-контрактників за 4 мільйони