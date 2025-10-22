РУС
В РФ будут привлекать резервистов для защиты инфраструктуры от украинских дронов. Москва уверяет, что это не мобилизация

Горят НПЗ в Рязани РФ

Министерство обороны России заявило о планах привлекать резервистов для защиты критически важных объектов в глубине страны от украинских беспилотников.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский, передает Цензор.НЕТ.

По словам Цимлянского, в РФ разработали законопроект, который позволяет направлять резервистов на специальные сборы для охраны объектов жизнеобеспечения - энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры.

Как отмечается, основная цель - противодействие украинским дронам, которые все чаще поражают цели на территории России.

Представитель Генштаба подчеркнул, что законопроект якобы не предусматривает призыва на военную службу или отправку резервистов в зону боевых действий. По его словам, речь идет только о тех гражданах, которые добровольно заключили контракт с резервом.

На окупованій частині Донбасу теж теоретично є "критично важливі підприємства", от як авдіївський косохім. А там і до ЛБЗ недалеко.
22.10.2025 17:28 Ответить
ЗВИЧАЙНО ЩО НІ....просто добровільнопримусово людей залучають до військових дій, а так ні ні. У них і війни нема а СВО бо за розвязування війни у них є стаття в КК
22.10.2025 17:29 Ответить
Ставлю на те що в ці групи попадатимуть ті у кого є зв'язки і гроші...
22.10.2025 17:32 Ответить
Ви мали на увазі, що "в ці групи НЕ попадатимуть ті, у кого є зв'язки та гроші"? Бо це в них фактична мобілізація. З назвою "залучення резервістів до виконання спеціальних завдань". Якщо хтось не розуміє в чому прикол: це контрактнику треба платити 4 мільйони за підписання контракту та потім зарплату контрактника. А "резервісту" нічого платити не треба - він і так зобов'язаний виконувати завдання, а зарплату йому платити зобов'язане підприємство, з якого взяли того резервіста на період "збрів" чи "виконання спеціальних завдань".

Якщо вже коротко по суті новини: в засрашці закінчились гроші на виплати контрактникам, в засрашці закінчились телепні, які готові навіть за 4 мільойни срублів йти в штурмовики. Тож уряд вигадав новий вид мобілізації - залучення "резервістів до виконання спеціальних окремих завдань". А якщо відмовлятимуться через місяць йти на штурми посадок - зідан, обнулення, позасудовий розстріл в ярку. І ніяких виплат від початку!..
22.10.2025 17:53 Ответить
Звісно, що не мобілізація. Бахмут за їхньою "конституцією" теж внутрішня територія, хай захищають.
22.10.2025 17:36 Ответить
Да да, а потом в штурма через неделю 😁
22.10.2025 17:40 Ответить
Це чергова хвиля примусової мобілізації. Тож телепнів з засрашки, які тікатимуть за кордон правдами і неправдами - побільшає. Ситуація з робітниками на цивільних і навіть військових заводах (бо "резервістів" будуть брати і звідти, гарантовано) погіршиться. Податків буде ще менше.

+ погіршення економіки в засрашці вже спостерігається відверте
- вони знайшли додатковий ресурс для "м'ясних штурмів", хоч і значно гірший за добровільців-контрактників за 4 мільйони
22.10.2025 17:56 Ответить
 
 