В РФ будут привлекать резервистов для защиты инфраструктуры от украинских дронов. Москва уверяет, что это не мобилизация

Министерство обороны России заявило о планах привлекать резервистов для защиты критически важных объектов в глубине страны от украинских беспилотников.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский, передает Цензор.НЕТ.

По словам Цимлянского, в РФ разработали законопроект, который позволяет направлять резервистов на специальные сборы для охраны объектов жизнеобеспечения - энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры.

Как отмечается, основная цель - противодействие украинским дронам, которые все чаще поражают цели на территории России.

Представитель Генштаба подчеркнул, что законопроект якобы не предусматривает призыва на военную службу или отправку резервистов в зону боевых действий. По его словам, речь идет только о тех гражданах, которые добровольно заключили контракт с резервом.

