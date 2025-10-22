УКР
Новини Ремонт доріг
911 19

Уряд виділив 700 млн грн на ремонт доріг у прифронтових областях, - Свириденко

ремонт доріг

Кабінет Міністрів виділив понад 700 мільйонів гривень на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також для Полтавської області.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Виділяємо додаткові кошти на ремонт доріг. Понад 700 млн грн спрямовуємо на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також для Полтавської області", - написала прем'єрка.

Свириденко зазначила, що йдеться про важливі логістичні дороги, якими рухається військова техніка, гуманітарні вантажі, якими евакуюють людей.

"Під час поїздок прифронтовими регіонами ми бачимо як працює бізнес попри постійні обстріли, люди тримаються, громади відновлюються. Тому безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах", - додала вона.

Автор: 

Кабмін (14428) ремонт (2369) Свириденко Юлія (537)
+15
Щоб здохли,хто привів вилупка ЗЕ до влади
показати весь коментар
22.10.2025 21:00 Відповісти
+13
700 млн краще б виділили б на евакуаційний транспорт з захистом від дронів та з можливістю їхати по бездоріжжю.
показати весь коментар
22.10.2025 21:01 Відповісти
+6
Великоприфронтовицтво!
Асфальт,квіти,бруківка,проекти,
як тількі рускія ето увідят-станут харошимі как в 95кварталє.
показати весь коментар
22.10.2025 21:02 Відповісти
КРАЩІ місця для крадіжки- ДОРОГИ ТА ФОРТИФІКАЦІЇ ! А КирюхаТимошенко котрий тримає канал РАДА теж па прєжнєму в дєлє?
показати весь коментар
22.10.2025 21:05 Відповісти
Ексзаступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що не має відношення до компанії «Кінокіт», яка отримає понад 100 млн грн на виробництво програм для марафону « Єдині новини #UAразом». Його реакція з'явилася через нетривалий час після статті «Главкома» «Золотий телемарафон.
показати весь коментар
22.10.2025 21:06 Відповісти
Восени 2022-го року журналісти помітили, що у робочих поїздках по областях разом із Тимошенком постійно перебуває знімальна група парламентського телеканалу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) «Рада», а цілодобове висвітлення діяльності Кирила цим мовником часто нагадувало піар за державні гроші. Кульмінацією їх співпраці стало на початку січня 2022 року підсумкове інтерв'ю, що вийшло на «Раді» вході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD телемарафону https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 «Єдині новини», де Тимошенка представили як «Обличчя року»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-41 [41]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-42 [42].

27 червня 2024 року у Тимошенка провели обшуки в рамках справи про злив інформації в НАБУhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-43 [43].
показати весь коментар
22.10.2025 21:07 Відповісти
Після призначення Рустема Умєрова міністром оборони України в серпні 2023 року, Кирило Тимошенко був призначений його радником з питань стратегічних комунікацій та будівництва фортифікаційних споруд. Це рішення було ухвалене з метою покращення комунікації Міноборони та координації будівництва оборонних споруд.

У березні 2024 року, після призначення Тимошенка, Міністерство оборони виділило понад 6 мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд, що свідчить про активізацію робіт у цьому напрямку.
показати весь коментар
22.10.2025 21:10 Відповісти
ТАК ДЕ ЗАРАЗ ЦЕЙ КІРЮШКА?
показати весь коментар
22.10.2025 21:11 Відповісти
інтелект чату мені відповів

Станом на жовтень 2025 року, Кирило Тимошенко більше не обіймає посаду радника міністра оборони України . Він був звільнений з цієї посади у липні 2025 року .

Наразі його офіційна посада не уточнюється в публічних джерелах. За інформацією деяких джерел, він може бути претендентом на посаду голови нового Держкомітету з питань інформаційної політики та стратегічних комунікацій . Однак ця інформація потребує підтвердження.
Зазначимо, що Кирило Тимошенко був заступником голови Офісу президента України з травня 2019 року до січня 2023 року, де відповідав за інформаційну політику та координував урядову програму «Велике будівництво» .

Невже зЄРИГИ такого спеца не використають ?
показати весь коментар
22.10.2025 21:14 Відповісти
СТЮАРДЕСА ПА ІМЄНІ ЮЛЯяяя
показати весь коментар
22.10.2025 21:03 Відповісти
ну, чого ви?
що б підарам було легше добратися до полтави, їм збудують дороги.
до києва долетіли за два дні. як раз по свіже відремонтованій дорозі на припять.
до херсона за день.

дебілка свириденка саме для того і поставлена на цю посаду.
показати весь коментар
22.10.2025 21:08 Відповісти
Військова техніка добре проїде і по розбитих дорогах.
Чи красти немає що? Надійшла заявка з ОПи. Бо Фунти самостійно нічого не вирішують
показати весь коментар
22.10.2025 21:10 Відповісти
Навіть не соромляться. Вчіться,лохи
показати весь коментар
22.10.2025 21:13 Відповісти
Лохи і лохинята....
показати весь коментар
22.10.2025 21:23 Відповісти
А в Маріуполь і в Мелітополь теж виділили тим "тимчасовим" адміністраціям? А на представництво Президента в АРК теж? Не забули????)))
показати весь коментар
22.10.2025 21:22 Відповісти
Суки ЗЕлені,спрямовуйте всі гроші на оборону.Після війни все відремонтуєте.Зараз треба вижити і не просто вижити,а виграти щоб жити.
показати весь коментар
22.10.2025 21:26 Відповісти
Суки? Ви якось мягко....
Та це ****** кончені.........
показати весь коментар
22.10.2025 21:31 Відповісти
Нафіга? Га?
показати весь коментар
22.10.2025 21:30 Відповісти
Знову будувати дорогу для російських танків.
показати весь коментар
22.10.2025 21:44 Відповісти
 
 