Уряд виділив 700 млн грн на ремонт доріг у прифронтових областях, - Свириденко

Кабінет Міністрів виділив понад 700 мільйонів гривень на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також для Полтавської області.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Виділяємо додаткові кошти на ремонт доріг. Понад 700 млн грн спрямовуємо на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також для Полтавської області", - написала прем'єрка.

Свириденко зазначила, що йдеться про важливі логістичні дороги, якими рухається військова техніка, гуманітарні вантажі, якими евакуюють людей.

"Під час поїздок прифронтовими регіонами ми бачимо як працює бізнес попри постійні обстріли, люди тримаються, громади відновлюються. Тому безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах", - додала вона.

Читайте також: Уряд посилює захист критичної інфраструктури, ухвалено низку рішень, створено штаб, - Свириденко