Уряд виділив 700 млн грн на ремонт доріг у прифронтових областях, - Свириденко
Кабінет Міністрів виділив понад 700 мільйонів гривень на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також для Полтавської області.
Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Виділяємо додаткові кошти на ремонт доріг. Понад 700 млн грн спрямовуємо на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також для Полтавської області", - написала прем'єрка.
Свириденко зазначила, що йдеться про важливі логістичні дороги, якими рухається військова техніка, гуманітарні вантажі, якими евакуюють людей.
"Під час поїздок прифронтовими регіонами ми бачимо як працює бізнес попри постійні обстріли, люди тримаються, громади відновлюються. Тому безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах", - додала вона.
Асфальт,квіти,бруківка,проекти,
як тількі рускія ето увідят-станут харошимі как в 95кварталє.
Невже зЄРИГИ такого спеца не використають ?
що б підарам було легше добратися до полтави, їм збудують дороги.
до києва долетіли за два дні. як раз по свіже відремонтованій дорозі на припять.
до херсона за день.
дебілка свириденка саме для того і поставлена на цю посаду.
Чи красти немає що? Надійшла заявка з ОПи. Бо Фунти самостійно нічого не вирішують
Та це ****** кончені.........