Правительство выделило 700 млн грн на ремонт дорог в прифронтовых областях, - Свириденко

Кабинет Министров выделил более 700 миллионов гривен на ремонт автодорог в прифронтовых Сумской и Харьковской областях, а также для Полтавской области.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Выделяем дополнительные средства на ремонт дорог. Более 700 млн грн направляем на ремонт автодорог в прифронтовых Сумской и Харьковской областях, а также для Полтавской области", - написала премьер.

Свириденко отметила, что речь идет о важных логистических дорогах, по которым движется военная техника, гуманитарные грузы, по которым эвакуируют людей.

"Во время поездок по прифронтовым регионам мы видим, как работает бизнес несмотря на постоянные обстрелы, люди держатся, громады восстанавливаются. Поэтому бесперебойная логистика жизненно важна в этих регионах", - добавила она.

