Правительство выделило 700 млн грн на ремонт дорог в прифронтовых областях, - Свириденко
Кабинет Министров выделил более 700 миллионов гривен на ремонт автодорог в прифронтовых Сумской и Харьковской областях, а также для Полтавской области.
Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Выделяем дополнительные средства на ремонт дорог. Более 700 млн грн направляем на ремонт автодорог в прифронтовых Сумской и Харьковской областях, а также для Полтавской области", - написала премьер.
Свириденко отметила, что речь идет о важных логистических дорогах, по которым движется военная техника, гуманитарные грузы, по которым эвакуируют людей.
"Во время поездок по прифронтовым регионам мы видим, как работает бизнес несмотря на постоянные обстрелы, люди держатся, громады восстанавливаются. Поэтому бесперебойная логистика жизненно важна в этих регионах", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Асфальт,квіти,бруківка,проекти,
як тількі рускія ето увідят-станут харошимі как в 95кварталє.
27 червня 2024 року у Тимошенка провели обшуки в рамках справи про злив інформації в НАБУhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-43 [43].
У березні 2024 року, після призначення Тимошенка, Міністерство оборони виділило понад 6 мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд, що свідчить про активізацію робіт у цьому напрямку.
Станом на жовтень 2025 року, Кирило Тимошенко більше не обіймає посаду радника міністра оборони України . Він був звільнений з цієї посади у липні 2025 року .
Наразі його офіційна посада не уточнюється в публічних джерелах. За інформацією деяких джерел, він може бути претендентом на посаду голови нового Держкомітету з питань інформаційної політики та стратегічних комунікацій . Однак ця інформація потребує підтвердження.
Зазначимо, що Кирило Тимошенко був заступником голови Офісу президента України з травня 2019 року до січня 2023 року, де відповідав за інформаційну політику та координував урядову програму «Велике будівництво» .
Невже зЄРИГИ такого спеца не використають ?
що б підарам було легше добратися до полтави, їм збудують дороги.
до києва долетіли за два дні. як раз по свіже відремонтованій дорозі на припять.
до херсона за день.
дебілка свириденка саме для того і поставлена на цю посаду.
Чи красти немає що? Надійшла заявка з ОПи. Бо Фунти самостійно нічого не вирішують
Та це ****** кончені.........