Ремонт дорог
1 013 20

Правительство выделило 700 млн грн на ремонт дорог в прифронтовых областях, - Свириденко

ремонт дорог

Кабинет Министров выделил более 700 миллионов гривен на ремонт автодорог в прифронтовых Сумской и Харьковской областях, а также для Полтавской области.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Выделяем дополнительные средства на ремонт дорог. Более 700 млн грн направляем на ремонт автодорог в прифронтовых Сумской и Харьковской областях, а также для Полтавской области", - написала премьер.

Свириденко отметила, что речь идет о важных логистических дорогах, по которым движется военная техника, гуманитарные грузы, по которым эвакуируют людей.

"Во время поездок по прифронтовым регионам мы видим, как работает бизнес несмотря на постоянные обстрелы, люди держатся, громады восстанавливаются. Поэтому бесперебойная логистика жизненно важна в этих регионах", - добавила она.

Автор: 

Кабмин (14136) ремонт (1187) Свириденко Юлия (258)
+17
Щоб здохли,хто привів вилупка ЗЕ до влади
22.10.2025 21:00 Ответить
+15
700 млн краще б виділили б на евакуаційний транспорт з захистом від дронів та з можливістю їхати по бездоріжжю.
22.10.2025 21:01 Ответить
+7
Великоприфронтовицтво!
Асфальт,квіти,бруківка,проекти,
як тількі рускія ето увідят-станут харошимі как в 95кварталє.
22.10.2025 21:02 Ответить
КРАЩІ місця для крадіжки- ДОРОГИ ТА ФОРТИФІКАЦІЇ ! А КирюхаТимошенко котрий тримає канал РАДА теж па прєжнєму в дєлє?
22.10.2025 21:05 Ответить
Ексзаступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що не має відношення до компанії «Кінокіт», яка отримає понад 100 млн грн на виробництво програм для марафону « Єдині новини #UAразом». Його реакція з'явилася через нетривалий час після статті «Главкома» «Золотий телемарафон.
22.10.2025 21:06 Ответить
Восени 2022-го року журналісти помітили, що у робочих поїздках по областях разом із Тимошенком постійно перебуває знімальна група парламентського телеканалу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) «Рада», а цілодобове висвітлення діяльності Кирила цим мовником часто нагадувало піар за державні гроші. Кульмінацією їх співпраці стало на початку січня 2022 року підсумкове інтерв'ю, що вийшло на «Раді» вході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD телемарафону https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 «Єдині новини», де Тимошенка представили як «Обличчя року»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-41 [41]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-42 [42].

27 червня 2024 року у Тимошенка провели обшуки в рамках справи про злив інформації в НАБУhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-43 [43].
22.10.2025 21:07 Ответить
Після призначення Рустема Умєрова міністром оборони України в серпні 2023 року, Кирило Тимошенко був призначений його радником з питань стратегічних комунікацій та будівництва фортифікаційних споруд. Це рішення було ухвалене з метою покращення комунікації Міноборони та координації будівництва оборонних споруд.

У березні 2024 року, після призначення Тимошенка, Міністерство оборони виділило понад 6 мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд, що свідчить про активізацію робіт у цьому напрямку.
22.10.2025 21:10 Ответить
ТАК ДЕ ЗАРАЗ ЦЕЙ КІРЮШКА?
22.10.2025 21:11 Ответить
інтелект чату мені відповів

Станом на жовтень 2025 року, Кирило Тимошенко більше не обіймає посаду радника міністра оборони України . Він був звільнений з цієї посади у липні 2025 року .

Наразі його офіційна посада не уточнюється в публічних джерелах. За інформацією деяких джерел, він може бути претендентом на посаду голови нового Держкомітету з питань інформаційної політики та стратегічних комунікацій . Однак ця інформація потребує підтвердження.
Зазначимо, що Кирило Тимошенко був заступником голови Офісу президента України з травня 2019 року до січня 2023 року, де відповідав за інформаційну політику та координував урядову програму «Велике будівництво» .

Невже зЄРИГИ такого спеца не використають ?
22.10.2025 21:14 Ответить
СТЮАРДЕСА ПА ІМЄНІ ЮЛЯяяя
22.10.2025 21:03 Ответить
ну, чого ви?
що б підарам було легше добратися до полтави, їм збудують дороги.
до києва долетіли за два дні. як раз по свіже відремонтованій дорозі на припять.
до херсона за день.

дебілка свириденка саме для того і поставлена на цю посаду.
22.10.2025 21:08 Ответить
Військова техніка добре проїде і по розбитих дорогах.
Чи красти немає що? Надійшла заявка з ОПи. Бо Фунти самостійно нічого не вирішують
22.10.2025 21:10 Ответить
Навіть не соромляться. Вчіться,лохи
22.10.2025 21:13 Ответить
Лохи і лохинята....
22.10.2025 21:23 Ответить
А в Маріуполь і в Мелітополь теж виділили тим "тимчасовим" адміністраціям? А на представництво Президента в АРК теж? Не забули????)))
22.10.2025 21:22 Ответить
Суки ЗЕлені,спрямовуйте всі гроші на оборону.Після війни все відремонтуєте.Зараз треба вижити і не просто вижити,а виграти щоб жити.
22.10.2025 21:26 Ответить
Суки? Ви якось мягко....
Та це ****** кончені.........
22.10.2025 21:31 Ответить
Нафіга? Га?
22.10.2025 21:30 Ответить
Знову будувати дорогу для російських танків.
22.10.2025 21:44 Ответить
Та шо там мелочиться. Выделяйте уже на "ремонт дорог" на лбз
22.10.2025 22:12 Ответить
 
 