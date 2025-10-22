Атака кліщів: на Вінниччині зафіксовано майже пів сотні випадків бореліозу

У вересні на Вінниччині зареєстрували 43 випадки бореліозу, або хвороби Лайма. Про це повідомили у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

За словами лікарів, це у 1,5 раза менше, ніж у серпні 2025 року, але в 5 разів більше, ніж у січні (тоді було лише 8 випадків), інформує Цензор.НЕТ.

Медики зазначають, що своєчасне виявлення укусу і звернення до лікаря допомагають уникнути серйозних ускладнень.

Що таке бореліоз (хвороба Лайма)?

Бореліоз, або хвороба Лайма, - це інфекційне захворювання, яке передається людині через укуси заражених кліщів. Його збудником є бактерії роду Borrelia, які потрапляють в організм через слину кліща під час укусу. Захворювання має кілька стадій, кожна з яких характеризується різними симптомами:

Рання стадія: поява мігруючої еритеми - червоного кільцевого висипу на шкірі, що збільшується в діаметрі.

поява мігруючої еритеми - червоного кільцевого висипу на шкірі, що збільшується в діаметрі. Пізні стадії: можуть включати ураження суглобів, нервової системи та серця.

Симптоми можуть варіюватися від легкої втоми до серйозних неврологічних порушень. Лікування зазвичай включає курс антибіотиків, тривалість якого залежить від стадії захворювання.

Як захиститися від хвороби Лайма?

Оскільки специфічної вакцини проти бореліозу немає, основна профілактика полягає в запобіганні укусам кліщів:

Одежа: носіть світлий одяг з довгими рукавами та штанами, заправленими в шкарпетки.

носіть світлий одяг з довгими рукавами та штанами, заправленими в шкарпетки. Репеленти: використовуйте засоби, що відлякують кліщів.

використовуйте засоби, що відлякують кліщів. Огляди: регулярно перевіряйте себе та дітей після прогулянок на природі.

регулярно перевіряйте себе та дітей після прогулянок на природі. Уникання місць з високою травою та чагарниками: це типові місця перебування кліщів.

У разі укусу кліща рекомендується негайно звернутися до лікаря для оцінки ризику зараження та можливого призначення профілактичного лікування.

