Атака клещей: на Виннитчине зафиксировано почти полсотни случаев боррелиоза

В сентябре на Виннитчине зарегистрировали 43 случая боррелиоза, или болезни Лайма. Об этом сообщили в Винницком областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

По словам врачей, это в 1,5 раза меньше, чем в августе 2025 года, но в 5 раз больше, чем в январе (тогда было всего 8 случаев), информирует Цензор.НЕТ.

Медики отмечают, что своевременное выявление укуса и обращение к врачу помогают избежать серьезных осложнений.

Что такое боррелиоз (болезнь Лайма)?

Боррелиоз, или болезнь Лайма, - это инфекционное заболевание, которое передается человеку через укусы зараженных клещей. Его возбудителем являются бактерии рода Borrelia, которые попадают в организм через слюну клеща во время укуса. Заболевание имеет несколько стадий, каждая из которых характеризуется различными симптомами:

Ранняя стадия: появление мигрирующей эритемы - красной кольцевой сыпи на коже, которая увеличивается в диаметре.

появление мигрирующей эритемы - красной кольцевой сыпи на коже, которая увеличивается в диаметре. Поздние стадии: могут включать поражение суставов, нервной системы и сердца.

Симптомы могут варьироваться от легкой усталости до серьезных неврологических нарушений. Лечение обычно включает курс антибиотиков, продолжительность которого зависит от стадии заболевания.

Как защититься от болезни Лайма?

Поскольку специфической вакцины против боррелиоза нет, основная профилактика заключается в предотвращении укусов клещей:

Одежда: носите светлую одежду с длинными рукавами и брюками, заправленными в носки.

носите светлую одежду с длинными рукавами и брюками, заправленными в носки. Репелленты: используйте средства, отпугивающие клещей.

используйте средства, отпугивающие клещей. Осмотры: регулярно проверяйте себя и детей после прогулок на природе.

регулярно проверяйте себя и детей после прогулок на природе. Избегайте мест с высокой травой и кустарниками: это типичные места обитания клещей.

В случае укуса клеща рекомендуется немедленно обратиться к врачу для оценки риска заражения и возможного назначения профилактического лечения.

Ранее мы сообщали, что на Черниговщине запустили новый формат мобильных медицинских услуг - врачи из нескольких областей приехали в прифронтовые общины, чтобы оказать помощь жителям прифронтовых громад.

Также мы писали, что только 30% украинцев выполняет назначения врачей.

Больше читайте в нашем Telegram-канале