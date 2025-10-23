УКР
1 648 3

РосЗМІ заявили про "висадку" окупантів у Херсоні: за кілька хвилин повідомлення видалили

Російська пропаганда заявила про нібито захоплення військами РФ острова у Херсоні, проте пізніше видалила цю інформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, державне інформагентство повідомило, що війська РФ "успішно висадилися" на острові, "взяли під контроль ключові об'єкти" та "відбили всі спроби контратак ЗСУ".

Проте згодом вони видалили повідомлення "у зв'язку з відкликанням інформації Міністерством оборони РФ", пише The Insider.

Реакція українських військових

У Силах оборони півдня заявили, що росіяни поширюють фейки про "захоплення" Херсона та нібито присутність піхоти РФ на правому березі Дніпра.

"Насправді, в районі Острова та Садового панує тиша, а ворога немає. 34 окрема бригада берегової оборони Морської Піхоти ​ міцно тримає позиції, безперервно контролюючи берегову лінію Дніпра (Антонівка, Садове, Херсон). Усі спроби ворога наблизитися до річки негайно припиняються. Ворожі "успіхи" існують лише в інтернеті. Берег повністю під контролем 34-ї бригади", - наголосили там.

Автор: 

Сортувати:
Кацапота може захопити ротом тільки перші три букви від назви міста Херсон.
показати весь коментар
23.10.2025 13:03 Відповісти
То був не Херсон, а Берлін. Мабуть, взяли інтерв'ю у запойного мєдвєдєва.
показати весь коментар
23.10.2025 13:10 Відповісти
Наслідки цього вкиду будемо відчувати деякий час, як і наслідки від "тисяч оточених під Суджею", за яких сам Трамп молився.
показати весь коментар
23.10.2025 13:24 Відповісти
 
 