РосЗМІ заявили про "висадку" окупантів у Херсоні: за кілька хвилин повідомлення видалили

Російська пропаганда заявила про нібито захоплення військами РФ острова у Херсоні, проте пізніше видалила цю інформацію.

Так, державне інформагентство повідомило, що війська РФ "успішно висадилися" на острові, "взяли під контроль ключові об'єкти" та "відбили всі спроби контратак ЗСУ".

Проте згодом вони видалили повідомлення "у зв'язку з відкликанням інформації Міністерством оборони РФ", пише The Insider.

Реакція українських військових

У Силах оборони півдня заявили, що росіяни поширюють фейки про "захоплення" Херсона та нібито присутність піхоти РФ на правому березі Дніпра.

"Насправді, в районі Острова та Садового панує тиша, а ворога немає. 34 окрема бригада берегової оборони Морської Піхоти ​ міцно тримає позиції, безперервно контролюючи берегову лінію Дніпра (Антонівка, Садове, Херсон). Усі спроби ворога наблизитися до річки негайно припиняються. Ворожі "успіхи" існують лише в інтернеті. Берег повністю під контролем 34-ї бригади", - наголосили там.

