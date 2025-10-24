Зеленський після зустрічі з лідерами "Коаліції охочих": Буде більше санкцій проти Росії, про деталі поки не говоритимемо публічно
Учасники зустрічі "Коаліції охочих" погодилися, що потрібно й надалі тиснути на нафтову галузь Росії.
Про це у відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Санкцій проти РФ буде більше
"Зараз уже відбулася зустріч із лідерами в Лондоні, і це третя хороша подія для України за кілька днів. Буде більше санкцій проти Росії, і в тому напрямку, у якому є рішення Сполучених Штатів Америки. Це дуже правильний крок Президента Сполучених Штатів Америки – санкції проти двох російських нафтових компаній. Вони експортують багато нафти. Сьогодні всі, абсолютно всі, учасники Коаліції охочих погодилися, що саме так треба тиснути й надалі – на російську нафту. На нафтові компанії Росії, на термінали, на флот російських танкерів та на всю інфраструктуру агресора", - розповів глава держави.
За словами президента, під час зустрічі "Коаліції охочих" були погоджені "рішення, які можуть нам сильно допомогти".
"Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, щоб Путіну було складніше", - зазначив Зеленський.
