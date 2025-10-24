УКР
Зеленський після зустрічі з лідерами "Коаліції охочих": Буде більше санкцій проти Росії, про деталі поки не говоритимемо публічно

коаліція охочих

Учасники зустрічі "Коаліції охочих" погодилися, що потрібно й надалі тиснути на нафтову галузь Росії.

Про це у відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Санкцій проти РФ буде більше

"Зараз уже відбулася зустріч із лідерами в Лондоні, і це третя хороша подія для України за кілька днів. Буде більше санкцій проти Росії, і в тому напрямку, у якому є рішення Сполучених Штатів Америки. Це дуже правильний крок Президента Сполучених Штатів Америки – санкції проти двох російських нафтових компаній. Вони експортують багато нафти. Сьогодні всі, абсолютно всі, учасники Коаліції охочих погодилися, що саме так треба тиснути й надалі – на російську нафту. На нафтові компанії Росії, на термінали, на флот російських танкерів та на всю інфраструктуру агресора", - розповів глава держави.

За словами президента, під час зустрічі "Коаліції охочих" були погоджені "рішення, які можуть нам сильно допомогти".

"Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, щоб Путіну було складніше", - зазначив Зеленський. 

Зеленський Володимир (25957) путін володимир (25016) росія (68649) санкції (12890)
Треба вводити військові санкції, починати бомбити кацапстанську інфраструктуру!
24.10.2025 23:59 Відповісти
Украину спасёт не США, Украину спасёт "передоз".
25.10.2025 00:04 Відповісти
у зєлічки є одна чудова властивість, він вміє тримати язик за зубами )) навіть по простій інфі, від нього ніколи й нічого кожного вечора не почуєш! ну а про секрети з області державних та військових таємниц, так мова взагалі не йде! ))
25.10.2025 00:14 Відповісти
а що він видав такого??кожного дня зі всіх прасок оці всі з братства немічних розповідають про свої зловісні потужні нагинаторські плани.....хоча крім нашого мозку вони ще нічого не нагнули
25.10.2025 00:28 Відповісти
Чуть не в тему. Уже час непрерывно налет на ближний пригород Харькова. 2-4 мин и взрыв! 15 точно уже и в одно относительно место. Слышно и сильно всему городу.
25.10.2025 01:22 Відповісти
... і загадково зареготав.
25.10.2025 01:29 Відповісти
 
 