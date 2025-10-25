РУС
Зеленский после встречи с лидерами "Коалиции желающих": Будет больше санкций против России, о деталях пока не будем говорить публично

Участники встречи "Коалиции желающих" согласились, что нужно и дальше давить на нефтяную отрасль России.

Об этом в видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Санкций против РФ будет больше

"Сейчас уже состоялась встреча с лидерами в Лондоне, и это третье хорошее событие для Украины за несколько дней. Будет больше санкций против России, и в том направлении, в котором есть решение Соединенных Штатов Америки. Это очень правильный шаг Президента Соединенных Штатов Америки - санкции против двух российских нефтяных компаний. Они экспортируют много нефти. Сегодня все, абсолютно все, участники "Коалиции желающих" согласились, что именно так надо давить и в дальнейшем - на российскую нефть. На нефтяные компании России, на терминалы, на флот российских танкеров и на всю инфраструктуру агрессора", - рассказал глава государства.

По словам президента, во время встречи "Коалиции желающих" были согласованы "решения, которые могут нам сильно помочь".

"Пока публично мы не будем говорить все детали, чтобы Путину было сложнее", - отметил Зеленский.

Треба вводити військові санкції, починати бомбити кацапстанську інфраструктуру!
24.10.2025 23:59 Ответить
Украину спасёт не США, Украину спасёт "передоз".
25.10.2025 00:04 Ответить
у зєлічки є одна чудова властивість, він вміє тримати язик за зубами )) навіть по простій інфі, від нього ніколи й нічого кожного вечора не почуєш! ну а про секрети з області державних та військових таємниц, так мова взагалі не йде! ))
25.10.2025 00:14 Ответить
а що він видав такого??кожного дня зі всіх прасок оці всі з братства немічних розповідають про свої зловісні потужні нагинаторські плани.....хоча крім нашого мозку вони ще нічого не нагнули
25.10.2025 00:28 Ответить
 
 