Зеленский после встречи с лидерами "Коалиции желающих": Будет больше санкций против России, о деталях пока не будем говорить публично

Участники встречи "Коалиции желающих" согласились, что нужно и дальше давить на нефтяную отрасль России.

Об этом в видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Санкций против РФ будет больше

"Сейчас уже состоялась встреча с лидерами в Лондоне, и это третье хорошее событие для Украины за несколько дней. Будет больше санкций против России, и в том направлении, в котором есть решение Соединенных Штатов Америки. Это очень правильный шаг Президента Соединенных Штатов Америки - санкции против двух российских нефтяных компаний. Они экспортируют много нефти. Сегодня все, абсолютно все, участники "Коалиции желающих" согласились, что именно так надо давить и в дальнейшем - на российскую нефть. На нефтяные компании России, на терминалы, на флот российских танкеров и на всю инфраструктуру агрессора", - рассказал глава государства.

По словам президента, во время встречи "Коалиции желающих" были согласованы "решения, которые могут нам сильно помочь".

"Пока публично мы не будем говорить все детали, чтобы Путину было сложнее", - отметил Зеленский.

