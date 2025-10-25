УКР
Військові 67 ОМБр, в яких згоріла позиція, мають потребу у генераторах, ноутбуках та іншому обладнанні: відкрито збір

Командирка роти ударних БпАК ББпс 67 ОМБр Оксана Рубаняк просить допомогти із придбанням необхідного обладнання для військових, в яких згоріла позиція з усім майном.

Про це вона написала у соцмережі фейсбук.

"Шановні друзі, на днях у нас згоріла позиція з УСІМ майном. Хлопці цілі, це головне! Але для продовження роботи - нам потрібне обладнання. Список майна, яке ви можете придбати для нас + посилання на банку. 

Перелік майна, яке ви можете купити і надіслати нам:

1. Зарядна станція EcoFlow DELTA Max 2000 (2016 Вт-ч)

2. Пульт керування RadioMaster TX16S MKII ELRS M2 – 2 шт (терміново 1 шт)

3. Окуляри DJI Goggles 3 TKGS3 – 2 пари (терміново 1 пара)

4. Модернізація 1 дрона - 6 тис грн (не прописую що саме, щоб ворог не мав переліку)

5. Переноски, подовжувачі, кабелі - 10 тис

Також наш підрозділ має потребу у планшетах, ноутбуках, генераторах. Нові, користовані - будь-які", - написала військова.

Посилання на банку для допомоги

Банка:

https://send.monobank.ua/jar/79kxvGh5k8

допис

Автор: 

Боже, які вони, військові, неузгодженні з своїми бажаннями - ви повинні, військові, просто вмерти, та ваші родичі, не повинні турбувати презедента зеленского, своїми, потайбічними бажаннями про виплати родичам грошей - ви там тримайтесь, грошей всеодно не має.
показати весь коментар
25.10.2025 20:37 Відповісти
Агов! Міністр О (бувший екс голова уряду).... Спиш? Є потреба !
показати весь коментар
25.10.2025 20:40 Відповісти
А від держави на 4 рік війни щось буде?
показати весь коментар
25.10.2025 20:45 Відповісти
Сотні мільярдів в бюджеті йдуть на різну хню , яка взагалі не потрібна, тим паче під час війни. Але чомусь всі про це мовчать.
показати весь коментар
25.10.2025 20:59 Відповісти
На Сирського доповідь пішла?
показати весь коментар
25.10.2025 21:03 Відповісти
 
 