Военные 67 ОМБр, у которых сгорела позиция, нуждаются в генераторах, ноутбуках и другом оборудовании: открыт сбор

Командир роты ударных БпАК ББпс 67 ОМБр Оксана Рубаняк просит помочь с приобретением необходимого оборудования для военных, у которых сгорела позиция со всем имуществом.

Об этом она написала в соцсети фейсбук.

"Уважаемые друзья, на днях у нас сгорела позиция со ВСЕМ имуществом. Ребята целы, это главное! Но для продолжения работы - нам нужно оборудование. Список имущества, которое вы можете приобрести для нас + ссылка на банку.

Перечень имущества, которое вы можете купить и прислать нам:

1. Зарядная станция EcoFlow DELTA Max 2000 (2016 Вт-ч)

2. Пульт управления RadioMaster TX16S MKII ELRS M2 - 2 шт (срочно 1 шт)

3. Очки DJI Goggles 3 TKGS3 - 2 пары (срочно 1 пара)

4. Модернизация 1 дрона - 6 тыс грн (не прописываю что именно, чтобы враг не имел перечня)

5. Переноски, удлинители, кабели - 10 тыс

Также наше подразделение нуждается в планшетах, ноутбуках, генераторах. Новые, подержанные - любые", - написала военная.

Ссылка на банк для помощи

Банка:

https://send.monobank.ua/jar/79kxvGh5k8

