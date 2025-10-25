РУС
Новости
726 6

Военные 67 ОМБр, у которых сгорела позиция, нуждаются в генераторах, ноутбуках и другом оборудовании: открыт сбор

Командир роты ударных БпАК ББпс 67 ОМБр Оксана Рубаняк просит помочь с приобретением необходимого оборудования для военных, у которых сгорела позиция со всем имуществом.

Об этом она написала в соцсети фейсбук.

"Уважаемые друзья, на днях у нас сгорела позиция со ВСЕМ имуществом. Ребята целы, это главное! Но для продолжения работы - нам нужно оборудование. Список имущества, которое вы можете приобрести для нас + ссылка на банку.

Перечень имущества, которое вы можете купить и прислать нам:

1. Зарядная станция EcoFlow DELTA Max 2000 (2016 Вт-ч)

2. Пульт управления RadioMaster TX16S MKII ELRS M2 - 2 шт (срочно 1 шт)

3. Очки DJI Goggles 3 TKGS3 - 2 пары (срочно 1 пара)

4. Модернизация 1 дрона - 6 тыс грн (не прописываю что именно, чтобы враг не имел перечня)

5. Переноски, удлинители, кабели - 10 тыс

Также наше подразделение нуждается в планшетах, ноутбуках, генераторах. Новые, подержанные - любые", - написала военная.

Ссылка на банк для помощи

Банка:

https://send.monobank.ua/jar/79kxvGh5k8

сообщение

Автор: 

помощь (8169) сбор (320) военнослужащие (6349) 67 ОМБр (21)
Боже, які вони, військові, неузгодженні з своїми бажаннями - ви повинні, військові, просто вмерти, та ваші родичі, не повинні турбувати презедента зеленского, своїми, потайбічними бажаннями про виплати родичам грошей - ви там тримайтесь, грошей всеодно не має.
показать весь комментарий
25.10.2025 20:37 Ответить
Агов! Міністр О (бувший екс голова уряду).... Спиш? Є потреба !
показать весь комментарий
25.10.2025 20:40 Ответить
А від держави на 4 рік війни щось буде?
показать весь комментарий
25.10.2025 20:45 Ответить
Сотні мільярдів в бюджеті йдуть на різну хню , яка взагалі не потрібна, тим паче під час війни. Але чомусь всі про це мовчать.
показать весь комментарий
25.10.2025 20:59 Ответить
На Сирського доповідь пішла?
показать весь комментарий
25.10.2025 21:03 Ответить
пішла доповідь про втрату майна....
НАчнуть розслідування і покарають винних!
показать весь комментарий
25.10.2025 21:14 Ответить
 
 