308 4

Артразведчики 63-й бригады нуждаются в РЭБ для защиты от российских дронов. ВИДЕО

Воины батареи артиллерийской разведки 63 отдельной механизированной бригады срочно нуждаются в мощном РЭБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В обращении отмечается: "Мы объявляем сбор на средство РЭБ "ВЕРЕМИЙ". Эта система радиоэлектронной борьбы в условиях современной войны является одной из форм действенной защиты от вражеских дронов, которых становится все больше в нашем небе. Она позволит снижать опасность от вражеских птиц и сохранить жизнь наших воинов. Спасибо за каждый донат".

Смотрите: Бойцы 63-й ОМБр "приземлили" девять вражеских дронов "Молния", которые несли взрывчатку. ВИДЕО

Реквизиты для помощи

МОНОБАНК

На РЭБ для артрозведки 63ОМБр

Цель: 450 000.00 ₴

Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/8QkG3rBKgH

Номер карты банки

4874 1000 2877 7665

ПРИВАТБАНК

На РЭБ артрозведчикам 63 ОМБр

Присоединяйтесь к сбору средств!

Пополнить конверт через Приват24

https://www.privat24.ua/send/3lr6m

Номер карты конверта

5168752147985165

PayPal: [email protected]

Автор: 

сбор (320) 63 ОМБр (127)
Є класні РЕБ "Ай Петрі", але Боневтік Потужно-Брехливий ввів санкції проти Порошенка і тих компаній, які їх виробляють. Звичайно своїх систем РЕБ "95 квартал" і ще потужніших "Юзік-Вірастюк-Стефанчуки" не виготовили, вони залишилися тільки в головах наріду 73%.
08.10.2025 09:42 Ответить
+
08.10.2025 09:52 Ответить
Четвертий рік війни, й досі не знають як писати рапорт на командира?
08.10.2025 09:54 Ответить
Приклад бездіяльності, некомпетентності та розкрадання коштів стефанчуків-зеленського з умеровим, шмигалем, Свириденко!
Міндіч з бакановим, резніковим, даниловим та генпрокурором, глибоко зхвильовані???
08.10.2025 09:57 Ответить
 
 