Артразведчики 63-й бригады нуждаются в РЭБ для защиты от российских дронов. ВИДЕО
Воины батареи артиллерийской разведки 63 отдельной механизированной бригады срочно нуждаются в мощном РЭБ.
В обращении отмечается: "Мы объявляем сбор на средство РЭБ "ВЕРЕМИЙ". Эта система радиоэлектронной борьбы в условиях современной войны является одной из форм действенной защиты от вражеских дронов, которых становится все больше в нашем небе. Она позволит снижать опасность от вражеских птиц и сохранить жизнь наших воинов. Спасибо за каждый донат".
Реквизиты для помощи
МОНОБАНК
На РЭБ для артрозведки 63ОМБр
Цель: 450 000.00 ₴
Ссылка на банку
https://send.monobank.ua/jar/8QkG3rBKgH
Номер карты банки
4874 1000 2877 7665
ПРИВАТБАНК
На РЭБ артрозведчикам 63 ОМБр
Присоединяйтесь к сбору средств!
Пополнить конверт через Приват24
https://www.privat24.ua/send/3lr6m
Номер карты конверта
5168752147985165
PayPal: [email protected]
