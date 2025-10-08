Артрозвідники 63-ї бригади потребують РЕБ для захисту від російських дронів. ВIДЕО

Воїни батареї артилерійської розвідки 63 окремої механізованої бригади терміново потребують потужного РЕБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У зверненні наголошується: "Ми оголошуємо збір на засіб РЕБ "ВЕРЕМІЙ". Ця система радіоелектронної боротьби в умовах сучасної війни є однією із форм дієвого захисту від ворожих дронів, яких стає все більше у нашому небі. Вона дозволить знижувати небезпеку від ворожих пташок та зберегти життя наших воїнів. Дякуємо за кожен донат".

Дивіться: Бійці 63-ї ОМБр "приземлили" дев’ять ворожих дронів "Молнія", які несли вибухівку. ВIДЕО

Реквізити для допомоги

МОНОБАНК

На РЕБ для артрозвідки 63ОМБр

Ціль: 450 000.00 ₴

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/8QkG3rBKgH

Номер картки банки

4874 1000 2877 7665

ПРИВАТБАНК

На РЕБ артрозвідникам 63 ОМБр

Долучайтеся до збору коштів!

Поповнити конверт через Приват24

https://www.privat24.ua/send/3lr6m

Номер картки конверта

5168752147985165

PayPal: [email protected]

Більше читайте у нашому Telegram-каналі