Артрозвідники 63-ї бригади потребують РЕБ для захисту від російських дронів. ВIДЕО
Воїни батареї артилерійської розвідки 63 окремої механізованої бригади терміново потребують потужного РЕБ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У зверненні наголошується: "Ми оголошуємо збір на засіб РЕБ "ВЕРЕМІЙ". Ця система радіоелектронної боротьби в умовах сучасної війни є однією із форм дієвого захисту від ворожих дронів, яких стає все більше у нашому небі. Вона дозволить знижувати небезпеку від ворожих пташок та зберегти життя наших воїнів. Дякуємо за кожен донат".
Реквізити для допомоги
МОНОБАНК
На РЕБ для артрозвідки 63ОМБр
Ціль: 450 000.00 ₴
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/8QkG3rBKgH
Номер картки банки
4874 1000 2877 7665
ПРИВАТБАНК
На РЕБ артрозвідникам 63 ОМБр
Долучайтеся до збору коштів!
Поповнити конверт через Приват24
https://www.privat24.ua/send/3lr6m
Номер картки конверта
5168752147985165
PayPal: [email protected]
