УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9910 відвідувачів онлайн
Новини Відео Збір коштів на допомогу ЗСУ
368 5

Артрозвідники 63-ї бригади потребують РЕБ для захисту від російських дронів. ВIДЕО

Воїни батареї артилерійської розвідки 63 окремої механізованої бригади терміново потребують потужного РЕБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У зверненні наголошується: "Ми оголошуємо збір на засіб РЕБ "ВЕРЕМІЙ". Ця система радіоелектронної боротьби в умовах сучасної війни є однією із форм дієвого захисту від ворожих дронів, яких стає все більше у нашому небі. Вона дозволить знижувати небезпеку від ворожих пташок та зберегти життя наших воїнів. Дякуємо за кожен донат".

Дивіться: Бійці 63-ї ОМБр "приземлили" дев’ять ворожих дронів "Молнія", які несли вибухівку. ВIДЕО

Реквізити для допомоги

МОНОБАНК

На РЕБ для артрозвідки 63ОМБр

Ціль: 450 000.00 ₴

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/8QkG3rBKgH

Номер картки банки

4874 1000 2877 7665

ПРИВАТБАНК

На РЕБ артрозвідникам 63 ОМБр

Долучайтеся до збору коштів!

Поповнити конверт через Приват24

https://www.privat24.ua/send/3lr6m

Номер картки конверта

5168752147985165

PayPal: [email protected]

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

збір (358) 63 ОМБр (128)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є класні РЕБ "Ай Петрі", але Боневтік Потужно-Брехливий ввів санкції проти Порошенка і тих компаній, які їх виробляють. Звичайно своїх систем РЕБ "95 квартал" і ще потужніших "Юзік-Вірастюк-Стефанчуки" не виготовили, вони залишилися тільки в головах наріду 73%.
показати весь коментар
08.10.2025 09:42 Відповісти
+
показати весь коментар
08.10.2025 09:52 Відповісти
Четвертий рік війни, й досі не знають як писати рапорт на командира?
показати весь коментар
08.10.2025 09:54 Відповісти
Приклад бездіяльності, некомпетентності та розкрадання коштів стефанчуків-зеленського з умеровим, шмигалем, Свириденко!
Міндіч з бакановим, резніковим, даниловим та генпрокурором, глибоко зхвильовані???
показати весь коментар
08.10.2025 09:57 Відповісти
Не просто схвильовані,- вони в виснажливому пошуку, кому з наших закордонних партнерів можна продати надлишкові РЕБи.
показати весь коментар
08.10.2025 10:21 Відповісти
 
 