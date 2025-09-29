УКР
Бійці 63-ї ОМБр "приземлили" дев’ять ворожих дронів "Молнія", які несли вибухівку. ВIДЕО

Оператори дронів 63-ї ОМБр Третього армійського корпусу "приземлили" рій ворожих ударних БпЛА.

Дев'ять російських дронів "Молнія", які несли вибухівку, були знищені українськими військовими, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кадри успішної бойової роботи оприлюднили бійці 63-ї ОМБр у своїх соцмережах.

Бійці 63-ї ОМБр знищили десяток окупантів у маскувальних накидках під Лиманом на Донеччині.

Сьогодні, 29 вересня 2025 року вдруге в історії українським пілотам FPV-дронів вдалося збити російський гелікоптер, цього разу в приціл потрапив https://militarnyi.com/uk/news/fpv-dron-59-oshbr-zbyv-rosijskyj-gelikopter-my-8/ багатоцільовий Ми-8.
https://youtu.be/zGw_ID_-KG8 Відео
рій на рій
