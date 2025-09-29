Бійці 63-ї ОМБр "приземлили" дев’ять ворожих дронів "Молнія", які несли вибухівку. ВIДЕО
Оператори дронів 63-ї ОМБр Третього армійського корпусу "приземлили" рій ворожих ударних БпЛА.
Дев'ять російських дронів "Молнія", які несли вибухівку, були знищені українськими військовими, повідомляє Цензор.НЕТ.
Кадри успішної бойової роботи оприлюднили бійці 63-ї ОМБр у своїх соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар29.09.2025 18:41 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар29.09.2025 18:47 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар29.09.2025 18:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль