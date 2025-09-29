Бойцы 63-й ОМБр "приземлили" девять вражеских дронов "Молния", несших взрывчатку. ВИДЕО
Операторы дронов 63-й ОМБр Третьего армейского корпуса "приземлили" рой вражеских ударных БпЛА.
Девять российских дронов "Молния", которые несли взрывчатку, были уничтожены украинскими военными, сообщает Цензор.НЕТ.
Кадры успешной боевой работы обнародовали бойцы 63-й ОМБр в своих соцсетях.
