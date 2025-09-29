РУС
Бойцы 63-й ОМБр "приземлили" девять вражеских дронов "Молния", несших взрывчатку. ВИДЕО

Операторы дронов 63-й ОМБр Третьего армейского корпуса "приземлили" рой вражеских ударных БпЛА.

Девять российских дронов "Молния", которые несли взрывчатку, были уничтожены украинскими военными, сообщает Цензор.НЕТ.

Кадры успешной боевой работы обнародовали бойцы 63-й ОМБр в своих соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 63-й ОМБр уничтожили десяток оккупантов в маскировочных накидках под Лиманом в Донецкой области. ВИДЕО

