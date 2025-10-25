Зношена система спричинила нові прориви: 10% львів’ян залишилися без води

Аварія у мережі "Львівводоканалу" призвела до припинення водопостачання кільком районам міста,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міська рада Львова у телеграм-каналі.

Без води 10% мешканців Львова

"Без води зараз близько 50 тисяч львів’ян – це 10% міста. А саме частина Залізничного та Шевченківського районів… Питну воду людям підвозять водовозки — їхня робота продовжена до повного відновлення системи", - йдеться в повідомленні мерії.

Зношена мережа не дає швидко полагодити

Швидко полагодити систему досі не вдається через нові прориви у зношеній мережі.

"Після спустошення труб вода знову наповнює мережу під тиском. Через це в старих трубах виникають гідроудари та нові прориви — система "зриває" у найслабших місцях", - пояснили чиновники.

Скільки коштує заміна всіх мереж

За їх інформацією, вартість повної заміни усіх мереж у Львові становить понад 10 мільярдів гривень.