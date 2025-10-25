Зношена система спричинила нові прориви: 10% львів’ян залишилися без води
Аварія у мережі "Львівводоканалу" призвела до припинення водопостачання кільком районам міста,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міська рада Львова у телеграм-каналі.
Без води 10% мешканців Львова
"Без води зараз близько 50 тисяч львів’ян – це 10% міста. А саме частина Залізничного та Шевченківського районів… Питну воду людям підвозять водовозки — їхня робота продовжена до повного відновлення системи", - йдеться в повідомленні мерії.
Зношена мережа не дає швидко полагодити
Швидко полагодити систему досі не вдається через нові прориви у зношеній мережі.
"Після спустошення труб вода знову наповнює мережу під тиском. Через це в старих трубах виникають гідроудари та нові прориви — система "зриває" у найслабших місцях", - пояснили чиновники.
Скільки коштує заміна всіх мереж
За їх інформацією, вартість повної заміни усіх мереж у Львові становить понад 10 мільярдів гривень.
за без року 20 літ міг би не лише водогін оновити, а гіперлуп в місті побудувати.
хоча, про що це, вся Україна пам'ятає як Андрі́й Іва́нович львівське сміття під паркани всіх міст країни підкидав
.
На посаді себе збагачувати та родичів, це головне!! Як і труханов з Одеси!!!
А Львів'яни, це така собі, балаканина/теревені на ЗМІ у вишиванці!!!
Так вони і живуть, як за часів совдепії, заради отримання посади для самозбагачення!!!
Видозмінена Совдепія у крові привладних, це ж не їм, Україну йти захищати!?!?
Опік (1988) | Кримінальна драма
https://www.youtube.com/watch?v=PV_ILR7L8ZY
альо, львівські сантехніки, водичку в водогін наливайте помалу,
бо з дуру гідроударом можна не лише труби порвати, а й х...р зломати.
.
мамарімапапасашапроце не знали
.
Везе воду у Львів!
кінцяпочатку 1945-го, але Ви того не памятаєте....