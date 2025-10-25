УКР
Новини Аварія на водоканалі у Львові
577 17

Зношена система спричинила нові прориви: 10% львів’ян залишилися без води

Аварія у мережі "Львівводоканалу" залишила без води 10% мешканців Львова

Аварія у мережі "Львівводоканалу" призвела до припинення водопостачання кільком районам міста,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міська рада Львова у телеграм-каналі.

Без води 10% мешканців Львова

"Без води зараз близько 50 тисяч львів’ян – це 10% міста. А саме частина Залізничного та Шевченківського районів… Питну воду людям підвозять водовозки — їхня робота продовжена до повного відновлення системи", - йдеться в повідомленні мерії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Києва виділила 550 мільйонів, щоб забезпечити подачу води без світла

Зношена мережа не дає швидко полагодити

Швидко полагодити систему досі не вдається через нові прориви у зношеній мережі.

"Після спустошення труб вода знову наповнює мережу під тиском. Через це в старих трубах виникають гідроудари та нові прориви — система "зриває" у найслабших місцях", - пояснили чиновники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупований Крим може зіткнутися з новою масштабною водною кризою - уперше з 2020 року, - ЦНС

Скільки коштує заміна всіх мереж

За їх інформацією, вартість повної заміни усіх мереж у Львові становить понад 10 мільярдів гривень.

Львів (3174) водопостачання (862) вода (1215) Львівська область (2604) Львівський район (140)
Садови́й , голова Львівської міської громади (очолює місто з 2006 року)

за без року 20 літ міг би не лише водогін оновити, а гіперлуп в місті побудувати.
хоча, про що це, вся Україна пам'ятає як Андрі́й Іва́нович львівське сміття під паркани всіх міст країни підкидав

.
показати весь коментар
25.10.2025 23:48 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2025 00:03 Відповісти
Садовий і життєзабезпечення Львів'ян, це різні СВІТИ!!
На посаді себе збагачувати та родичів, це головне!! Як і труханов з Одеси!!!
А Львів'яни, це така собі, балаканина/теревені на ЗМІ у вишиванці!!!
Так вони і живуть, як за часів совдепії, заради отримання посади для самозбагачення!!!
Видозмінена Совдепія у крові привладних, це ж не їм, Україну йти захищати!?!?
Опік (1988) | Кримінальна драма
https://www.youtube.com/watch?v=PV_ILR7L8ZY
показати весь коментар
26.10.2025 01:08 Відповісти
Швидко полагодити систему досі не вдається через нові прориви внаслідок гідроударів

альо, львівські сантехніки, водичку в водогін наливайте помалу,

бо з дуру гідроударом можна не лише труби порвати, а й х...р зломати.

.
показати весь коментар
25.10.2025 23:52 Відповісти
так прориви одноразової політичної системи, типу "іздєліє 2", завжди ведуть до небажаних наслідків )))
показати весь коментар
25.10.2025 23:53 Відповісти
мамарімапапасашапроце не знали
показати весь коментар
25.10.2025 23:58 Відповісти
нарід теж !! ))
показати весь коментар
26.10.2025 00:12 Відповісти
клятий гідроудар в "іздєлії №2" подарував Україні преЗЄдєнта

.
показати весь коментар
26.10.2025 00:23 Відповісти
а можливо ті "іздєлія номер 2" вилами розвантажували - навіть гідроудар не знадобився ... "Самотьок"
показати весь коментар
26.10.2025 00:26 Відповісти
У Львові проблеми з водопостачанням з 1944 року... Вже й комуняк 34 роки нема, але мером там досі капітулянт...
показати весь коментар
26.10.2025 00:05 Відповісти
А це правда до оренда ві Львові коштує якісь захмарні гроші?
показати весь коментар
26.10.2025 00:08 Відповісти
... від слова "стратосфера"
показати весь коментар
26.10.2025 00:10 Відповісти
"Донецьк порожняк не гонить"
Везе воду у Львів!
показати весь коментар
26.10.2025 00:09 Відповісти
мій десятикласний однопартник по школі "живе" в данєцку ))) останні пвру місяців не дзвонить ))) все заперли)) а влітку казав, шо сруть. як тут собаки в пакєтік, а за купання - класичне -" та скіки там того літа та осіні" !! мабуть зимою на сніг, а весною на талі води сподівався)))
показати весь коментар
26.10.2025 00:17 Відповісти
весна покаже Де і Хто накакав.... - і запах буде відповідний!
показати весь коментар
26.10.2025 00:19 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, у Львові, новіть перед розпадом союзу, був погодинний графік подачі води.
показати весь коментар
26.10.2025 00:47 Відповісти
та там совок ще із кінця початку 1945-го, але Ви того не памятаєте....
показати весь коментар
26.10.2025 01:10 Відповісти
 
 