Молдова знизила тариф на транзит газу до України на 50%

Національне агентство з регулювання енергетики Молдови (ANRE) провело 24 жовтня відкрите засідання Ради директорів, під час якого ухвалило рішення про застосування 50% зниження тарифів на транспортування газу до України.

Про це сказано в комюніке на сайті ANRE, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час засідання Рада схвалила зміни до Рішення № 272/2025 щодо оптимізації продукту потужності "Маршрут 1" на Трансбалканському трубопроводі, після спільної ініціативи, поданої операторами систем транспортування природного газу з Греції, Болгарії, Румунії, Республіки Молдова та України", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ця ініціатива спрямована на зміцнення регіональної енергетичної безпеки та забезпечення постачання природного газу до України.

Зниження тарифів на 50%

"Схвалені зміни передбачають продовження терміну застосування продукту "Маршрут 1" на 6 місяців (листопад 2025 – квітень 2026), застосування 50% зниження тарифів на транспортування для SRL "Vestmoldtransgaz" у точках з’єднання Каушень та Гребеники, а також поширення застосування продукту потужності на всі відповідні точки з’єднання вздовж маршруту. Застосування 50% зниження тарифів на транспортування також передбачено румунським оператором транспортної системи SA "Transgaz"", - йдеться у комюніке.

Там також зазначили, що цим рішенням Молдова зміцнює свою роль регіонального транзитного коридору, сприяючи транспортуванню природного газу з Греції до України та сприяючи диверсифікації маршрутів та джерел постачання.

"У довгостроковій перспективі очікується, що обсяги транспортування зростуть, і, як наслідок, пов'язані з цим тарифи знизяться для користувачів транспортної системи, що експлуатується SRL Vestmoldtransgaz"", - сказано в тексті комюніке.

