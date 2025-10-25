Молдова снизила тариф на транзит газа в Украину на 50%

Национальное агентство по регулированию энергетики Молдовы (ANRE) провело 24 октября открытое заседание Совета директоров, в ходе которого приняло решение о применении 50% снижения тарифов на транспортировку газа в Украину.

Об этом сказано в коммюнике на сайте ANRE, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время заседания Совет одобрил изменения в Решение № 272/2025 по оптимизации продукта мощности "Маршрут 1" на Трансбалканском трубопроводе, после совместной инициативы, поданной операторами систем транспортировки природного газа из Греции, Болгарии, Румынии, Республики Молдова и Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эта инициатива направлена на укрепление региональной энергетической безопасности и обеспечение поставок природного газа в Украину.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Снижение тарифов на 50%

"Одобренные изменения предусматривают продление срока применения продукта "Маршрут 1" на 6 месяцев (ноябрь 2025 - апрель 2026), применение 50% снижения тарифов на транспортировку для SRL "Vestmoldtransgaz" в точках соединения Каушень и Гребеники, а также распространение применения продукта мощности на все соответствующие точки соединения вдоль маршрута. Применение 50% снижения тарифов на транспортировку также предусмотрено румынским оператором транспортной системы SA "Transgaz"", - говорится в коммюнике.

Там также отметили, что этим решением Молдова укрепляет свою роль регионального транзитного коридора, способствуя транспортировке природного газа из Греции в Украину и способствуя диверсификации маршрутов и источников поставок.

"В долгосрочной перспективе ожидается, что объемы транспортировки возрастут, и, как следствие, связанные с этим тарифы снизятся для пользователей транспортной системы, эксплуатируемой SRL Vestmoldtransgaz"", - сказано в тексте коммюнике.

Читайте также: Наша победа на выборах временная. Россия будет искать новые методы влияния, - Санду