Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує безпілотниками

У ніч на неділю, 26 жовтня, в Київській області по російських безпілотниках працювала ППО.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - сказано в повідомленні.

Мешканців області також закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що ввечері суботи, 25 жовтня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

