Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує безпілотниками
У ніч на неділю, 26 жовтня, в Київській області по російських безпілотниках працювала ППО.
Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - сказано в повідомленні.
Мешканців області також закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що ввечері суботи, 25 жовтня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
