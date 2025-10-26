УКР
Атака безпілотників на Київщину
314

Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує безпілотниками

ппо

У ніч на неділю, 26 жовтня, в Київській області по російських безпілотниках працювала ППО.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - сказано в повідомленні.

Мешканців області також закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що ввечері суботи, 25 жовтня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Читайте також: Росія запустила ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (5090) Київська область (4331) ППО (3664) атака (681)
Все, що не знищено на Чернігівщині і Сумщині - ловити потрібно далі....
26.10.2025 02:20 Відповісти
Та це вже з півдня шахеди. Про них писали кілька годин тому, що летять кіровоградщиною...іншими словами, на півдні здається теж немає дронів-перехоплювачів, як і на півночі
26.10.2025 02:46 Відповісти
 
 