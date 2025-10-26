Силы ПВО работают в Киевской области: враг атакует беспилотниками

В ночь на воскресенье, 26 октября, в Киевской области по российским беспилотникам работала ПВО.

Об этом сообщила Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - сказано в сообщении.

Жителей области также призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним, что вечером субботы, 25 октября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

