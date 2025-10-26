РУС
Новости Атака беспилотников на Киевщину
Силы ПВО работают в Киевской области: враг атакует беспилотниками

В ночь на воскресенье, 26 октября, в Киевской области по российским беспилотникам работала ПВО.

Об этом сообщила Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - сказано в сообщении.

Жителей области также призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним, что вечером субботы, 25 октября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

беспилотник (4461) Киевская область (4422) ПВО (3218) атака (654)
Все, що не знищено на Чернігівщині і Сумщині - ловити потрібно далі....
26.10.2025 02:20 Ответить
Та це вже з півдня шахеди. Про них писали кілька годин тому, що летять кіровоградщиною...іншими словами, на півдні здається теж немає дронів-перехоплювачів, як і на півночі
26.10.2025 02:46 Ответить
Всі ж хочуть результат 100% ? Такого не буде ніколи
26.10.2025 03:34 Ответить
Як тільки мразіна за кордон - так і накривають Київ. Вже як ознака.
26.10.2025 03:35 Ответить
 
 