Силы ПВО работают в Киевской области: враг атакует беспилотниками
В ночь на воскресенье, 26 октября, в Киевской области по российским беспилотникам работала ПВО.
Об этом сообщила Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - сказано в сообщении.
Жителей области также призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Напомним, что вечером субботы, 25 октября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий26.10.2025 02:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Redcar Ukraine
показать весь комментарий26.10.2025 02:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Магирус
показать весь комментарий26.10.2025 03:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
velvetsarcasm
показать весь комментарий26.10.2025 03:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль