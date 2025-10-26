РФ атакувала Запорізький район: без світла понад 1,7 тисячі людей

Російські війська вночі здійснили щонайменше п’ять ударів безпілотниками по Запорізькому району. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок атаки без електропостачання залишилися понад 1,7 тисячі споживачів.

За словами Федорова, ремонтні бригади розпочнуть роботи одразу після того, як ситуація дозволить це зробити безпечно.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено кілька приватних будинків, спортивну споруду та господарські об’єкти. За попередніми даними, серед людей постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що ввечері 26 жовтня війська РФ атакують Україну ударними безпілотниками. У низці регіонів лунає повітряна тривога.

