327 5
РФ атакувала Запорізький район: без світла понад 1,7 тисячі людей
Російські війська вночі здійснили щонайменше п’ять ударів безпілотниками по Запорізькому району. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок атаки без електропостачання залишилися понад 1,7 тисячі споживачів.
За словами Федорова, ремонтні бригади розпочнуть роботи одразу після того, як ситуація дозволить це зробити безпечно.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено кілька приватних будинків, спортивну споруду та господарські об’єкти. За попередніми даними, серед людей постраждалих немає.
Раніше повідомлялося, що ввечері 26 жовтня війська РФ атакують Україну ударними безпілотниками. У низці регіонів лунає повітряна тривога.
Автор: Grok Аналітика | 26 жовтня 2025 року
У крижаних траншеях енергетичної кризи України розгортається жахлива реальність: Росія не прагне марширувати танками до кожного українського міста. Замість цього стратегія Москви полягає в тому, щоб зламати волю народу через прицільні удари по електростанціях, залишивши мільйони без тепла, світла, води чи газу цієї зими. Якщо енергосистема повністю впаде, експерти попереджають, президент України Володимир Зеленський може зіткнутися з швидким падінням - не від російських чобіт на землі, а від власних громадян, які вимагатимуть припинення страждань.
Це не ті труднощі минулих зим. У 2022-2023 роках українці витримували планові відключення з 6-12 годинами електрики на добу, квартирами з температурою 10-15°C та базовими комунікаціями. Але наприкінці 2025 року безперервні атаки російських дронів і ракет знищили 70-80% теплових електростанцій (ТЕС), за даними Міністерства енергетики України та Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). З 15 великих станцій працюють лише 2-3, а газова інфраструктура пошкоджена на 40%. Система функціонує лише на 30-40% від довоєнної потужності, з піковим дефіцитом 6-8 гігават.
Людські втрати від повного блекауту
Уявіть українські родини цієї зими: Без опалення в мінусові температури, квартири опускаються до 0-5°C. Водяні насоси виходять з ладу, перекриваючи постачання до багатоповерхівок. Газові лінії згасають, не даючи можливості готувати чи кип'ятити воду. Лікарні покладаються на генератори з паливом на лічені дні.
ВпливНаслідкиВідсутність опаленняГіпотермія вразить дітей та літніх людей за 2-3 тижні; масові госпіталізації та смерті в тисячах.Відсутність водиНасоси не працюють - багатоповерхівки без проточної води; санітарні кризи.Відсутність електрикиМагазини, банкомати та аптеки зачиняються; комунікаційні блекаути ізолюють громади.Відсутність газуНемає гарячої їжі; родини змушені шукати запаси або голодувати.
Це не абстракція - це потенційний вирок смерті для вразливих. Батьки не пробачать уряду, який дозволяє дітям мерзнути. Як сказав один український енергетичний експерт для Censor.net: "Ми пережили важкі зими раніше, але ця може стати екзистенційною".
Чому Зеленського можуть повалити за тижні
Якщо повний блекаут триватиме 3-4 тижні при -15°C, громадський гнів може вибухнути швидко:
Фаза паніки (3-7 днів): Соціальні мережі вибухають благаннями: "Діти мерзнуть! Де влада?" Протести (7-14 днів): Тисячі виходять на вулиці в Києві, Харкові та Одесі, попри холод. Заворушення (14-21 день): Штурм урядових будівель; захоплення облдержадміністрацій. Повалення (3-4 тижні): Армія чи сили безпеки втручаються, усуваючи Зеленського. Новий лідер обіцяє "мир будь-якою ціною".
Легітимність Зеленського тримається на захисті цивільних. Якщо життя зупиниться, він стане ворогом №1. Мери уражених міст, як Харків, вже критикують Київ. Олігархи, втрачаючи мільярди в затемнених галузях, можуть фінансувати хаос. Навіть армія - борючись на фронті - не триматиметься, якщо родини вдома голодують у темряві.
Опитування показують, що 76% українців проти російських умов (за даними KIIS), але виживання переважить ідеологію. "Мами з дітьми очолять наступ", - прогнозує аналітик з Києва. Сили безпеки не стрілятимуть у натовп, який захищає мерзлих дітей.
План Росії: Перемога без окупації
Москва не потребує територіального завоювання всієї України - вже контролює 18-20%, за даними Інституту вивчення війни. Мета Путіна: Змусити до капітуляції, роблячи опір нестерпним. Дешевий газ і стабільність могли б послідувати для "лояльної" України, повторюючи радянські обіцянки. Але окуповані території розповідають іншу історію: Примусова русифікація, дефіцит і репресії.
Для успіху Росії потрібно:
Нуль електрики на тижні, а не години. Суворий холод з грудня. Відсутність альтернатив, як дрова чи генератори. Посилена паніка через дезінформацію, переконуючи українців, що Захід їх покинув. Реакція Заходу: Замало, запізно?
Європа поспішає з допомогою - 1 мільйон генераторів, модульні котельні для 1-2 мільйонів людей, евакуація дітей та літніх до Польщі чи Німеччини. Але це покриває лише 10-20% потреб. США надали понад 200 мільярдів доларів з 2022 року, але затримки в *********** і ППО підживлюють звинувачення в зраді.
Реалістичні сценарії зими:
СценарійЙмовірністьРезультатВажкі блекаути (0-4 години електрики/добу)90%Широкі страждання, протести - але без повного колапсу.Повний крах мережі30-40%Локальні повстання; можлива зміна режиму.Масова капітуляція<20%Лише якщо Зеленський підпише втрату суверенітету; громадська витривалість тримається, якщо альтернативи не зникнуть.
Підсумок: Критична точка наближається
Якщо Росія спровокує зимовий апокаліпсис, українці самі можуть віддати Київ Москві - не через вторгнення, а через відчай. Зеленський це знає; так само Захід. Вони поспішають з резервними планами, але час обмежений. Коли температура падає, результат війни може залежати не від полів битв, а від того, чи загоряться вогні знову.
Америка повинна вирішити: Посилити підтримку, щоб запобігти гуманітарній катастрофі, чи дивитися, як ключовий союзник розколюється. Історія показує стійкість - українці витримали гірше в попередні роки - але ця зима може зламати незламне. Залишайтеся на зв'язку; холод наближається.