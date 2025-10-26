Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили

Ввечері 26 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА

О 18:25 повідомлялося про рух БпЛА:

на межі Сумщини та Харківщини, курс - південно-західний (вектор - Полтавщина н.п.Гадяч);

БпЛА на заході Харківщини, курс - західний (Полтавщина), на сході Харківщини, курс - південно-західний,

на півдні Харківщини, курс - Дніпропетровщина.

О 18:47 - нові групи БпЛА на сході Харківщини, курс - південно-західний.

О 19:19 - нові групи ударних БпЛА на Сумщині в напрямку Сум та Лебедина зі сходу.

О 19:22 - БпЛА через Харківщину курсом на Полтавщину, а також безпілотники на межі Харківщини та Донеччини, які постійно змінюють напрямок руху.

О 19:36 - БпЛА на півночі Дніпропетровщині, курс - західний (вектор - Кам'янське водосховище). БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс - північний/північно-західний.

О 19:40 - БпЛА в напрямку Полтави зі сходу.

