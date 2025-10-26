Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили
Ввечері 26 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА
О 18:25 повідомлялося про рух БпЛА:
- на межі Сумщини та Харківщини, курс - південно-західний (вектор - Полтавщина н.п.Гадяч);
- БпЛА на заході Харківщини, курс - західний (Полтавщина), на сході Харківщини, курс - південно-західний,
- на півдні Харківщини, курс - Дніпропетровщина.
О 18:47 - нові групи БпЛА на сході Харківщини, курс - південно-західний.
О 19:19 - нові групи ударних БпЛА на Сумщині в напрямку Сум та Лебедина зі сходу.
О 19:22 - БпЛА через Харківщину курсом на Полтавщину, а також безпілотники на межі Харківщини та Донеччини, які постійно змінюють напрямок руху.
О 19:36 - БпЛА на півночі Дніпропетровщині, курс - західний (вектор - Кам'янське водосховище). БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс - північний/північно-західний.
О 19:40 - БпЛА в напрямку Полтави зі сходу.
Раніше повідомлялося 26 жовтня, російські війська атакували Кривий Ріг КАБом, уламками пошкоджено підприємство, є поранений.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль