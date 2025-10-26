Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 26 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение ударных БпЛА
В 18:25 сообщалось о движении БпЛА:
- На границе Сумщины и Харьковщины, курс - юго-западный (вектор - Полтавщина н.п.Гадяч).
- БпЛА на западе Харьковщины, курс - западный (Полтавщина), на востоке Харьковщины, курс - юго-западный.
- На юге Харьковщины, курс - Днепропетровщина.
В 18:47 - новые группы БпЛА на востоке Харьковщины, курс - юго-западный.
В 19:19 - новые группы ударных БпЛА на Сумщине в направлении Сум и Лебедина с востока.
В 19:22 - БпЛА через Харьковскую область курсом на Полтавщину, а также беспилотники на границе Харьковщины и Донетчины, которые постоянно меняют направление движения.
В 19:36 - БпЛА на севере Днепропетровской области, курс - западный (вектор - Каменское водохранилище). БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс - северный/северо-западный.
В 19:40 - БпЛА в направлении Полтавы с востока.
Ранее сообщалось 26 октября, российские войска атаковали Кривой Рог КАБом, обломками повреждено предприятие, есть раненый.
