Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Движение Шахидов по состоянию на вечер 26 октября

Вечером 26 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БпЛА

В 18:25 сообщалось о движении БпЛА:

  • На границе Сумщины и Харьковщины, курс - юго-западный (вектор - Полтавщина н.п.Гадяч).
  • БпЛА на западе Харьковщины, курс - западный (Полтавщина), на востоке Харьковщины, курс - юго-западный.
  • На юге Харьковщины, курс - Днепропетровщина.

В 18:47 - новые группы БпЛА на востоке Харьковщины, курс - юго-западный.

В 19:19 - новые группы ударных БпЛА на Сумщине в направлении Сум и Лебедина с востока.

В 19:22 - БпЛА через Харьковскую область курсом на Полтавщину, а также беспилотники на границе Харьковщины и Донетчины, которые постоянно меняют направление движения.

В 19:36 - БпЛА на севере Днепропетровской области, курс - западный (вектор - Каменское водохранилище). БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс - северный/северо-западный.

В 19:40 - БпЛА в направлении Полтавы с востока.

Ранее сообщалось 26 октября, российские войска атаковали Кривой Рог КАБом, обломками повреждено предприятие, есть раненый.

Читайте: Россияне ударили дроном по микроавтобусу на Сумщине: ранены пять человек, среди них - ребенок. ФОТО

беспилотник (4461) обстрел (30194) атака (654) Шахед (1588)
