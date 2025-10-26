Россияне атаковали КАБом Кривой Рог: обломками повреждено промышленное предприятие, один пострадавший

Сегодня, 26 октября, российские войска атаковали Кривой Рог КАБом, от обломков повреждено предприятие, есть раненый.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Город был атакован КАБом, который был уничтожен ПВО. Спасибо! От обломков пострадало промышленное предприятие. Пожар уже потушен", говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадал один человек, его состояние - не тяжелое.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Массированный обстрел Кривого Рога: удар по энергоинфраструктуре, без света ряд населенных пунктов. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что оккупанты впервые нанесли удары КАБами по гражданским объектам Одесской области.

РФ применяет модернизированные КАБы по тыловым городам Украины

Модернизированные управляемые авиационные бомбы (УАБ) РФ, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают обычные неуправляемые авиабомбы в планирующие, активно применяются по территории Украины.

Ранее российские захватчики использовали КАБы для ударов по прифронтовым территориям. Однако осенью зафиксированы случаи ударов КАБами по тыловым населенным пунктам.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В сентябре глава Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что российские войска снова могут бить по Запорожью управляемыми авиационными бомбами.

17 октября российские войска впервые ударили по Николаеву двумя управляемыми авиабомбами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне увеличили на 15-20% количество ударов КАБами на юге, - Силы обороны

18 октября, вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по частному жилому сектору города Лозовая в Харьковской области. Это впервые оккупанты применили для атаки на город управляемые авиационные бомбы. По информации специалистов, бомба пролетела 130 км.

20 октября Воздушные силы впервые сообщили о пуске российскими войсками КАБ с Харьковщины на Полтавщину.