Росіяни атакували КАБом Кривий Ріг: уламками пошкоджено промислове підприємство, один постраждалий

Сьогодні, 26 жовтня, російські війська атакували Кривий Ріг КАБом, уламками пошкоджено підприємство, є поранений.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Місто було атаковане КАБом, який був знищений ППО. Дякуємо! Від уламків постраждало промислове підприємство. Пожежа вже загашена", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждала одна людина, її стан - не важкий.

Раніше повідомлялося, що окупанти вперше завдали ударів КАБами по цивільних об’єктах Одещини.

РФ застосовує модернізовані КАБи по тилових містах України

Модернізовані керовані авіаційні бомби (КАБ) РФ, оснащені універсальними модулями планування і корекції (УМПК), які перетворюють звичайні некеровані авіабомби на плануючі, активно застосовуються по території України.

Раніше російські загарбники використовували КАБи для ударів по прифронтових територіях. Проте восени зафіксовано випадки ударів КАБами по тилових населених пунктах.

У вересні глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що російські війська знову мають змогу бити по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами.

17 жовтня російські війська вперше вдарили по Миколаєву двома керованими авіабомбами.

18 жовтня, збройні сили РФ завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору міста Лозова в Харківській області. Це вперше окупанти застосували для атаки на місто керовані авіаційні бомби. За інформацією фахівців, бомба пролетіла 130 км.

20 жовтня Повітряні сили вперше повідомили про пуск російськими військами КАБ з Харківщини на Полтавщину.