Масований обстріл Кривого Рогу: удар по енергоінфраструктурі, без світла низка населених пунктів. ФОТОрепортаж

З вечора 16 жовтня росіяни масовано атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. Сили ППО збили 22 БпЛА, також зафіксовані влучання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та у ДСНС України.

Ворог вдарив по об'єктах інфраструктури. В результаті понад 10 влучань на об'єктах виникли пожежі. Рятувальники ліквідували пожежі на всіх локаціях.

"Без електрики залишилися селища Авангард, Вербове, Мирівське та 22 населених пунктів Криворізького району. Енергетики роблять усе можливе для відновлення. Тролейбус на Мирівське через знеструмлення ліній тимчасово не ходить - але на лінію для заміни направлено автобус. Загалом усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи у місті працюють", - зазначив Вілкул.

