Новости Фото Атака беспилотников на Кривой Рог
Массированный обстрел Кривого Рога: удар по энергоинфраструктуре, без света ряд населенных пунктов. ФОТОрепортаж

С вечера 16 октября россияне массированно атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 22 БпЛА, также зафиксированы попадания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и в ГСЧС Украины.

Враг ударил по объектам инфраструктуры. В результате более 10 попаданий на объектах возникли пожары. Спасатели ликвидировали пожары на всех локациях.

"Без электричества остались поселки Авангард, Вербовое, Мировское и 22 населенных пункта Криворожского района. Энергетики делают все возможное для восстановления. Троллейбус на Мировское из-за обесточивания линий временно не ходит - но на линию для замены направлен автобус. В целом все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения в городе работают", - отметил Вилкул.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Днепропетровскую область: в Кривом Роге повреждена энергетическая инфраструктура. ФОТОрепортаж

Обстрел Кривого Рога
Обстрел Кривого Рога

Кривой Рог (1450) обстрел (30056) Днепропетровская область (4577) Криворожский район (205)
Мирні ініціативи від *****...
17.10.2025 09:19 Ответить
17.10.2025 09:21 Ответить
Подібні злочини **********, проти України, без взаємодії з коригувальниками, не проходять!!!
Але ж, стефанчуки-зеленський, упродовж 4 років, їх не карають, а тому і такі наслідки для України!! Оманські помічники ригоАНАЛІВ, рулюють з Урядового кварталу ….
17.10.2025 09:30 Ответить
Якщо мама рима та папа саша мешкали б в Кривому Розі, от тотіб і пво там було і може бі фламінгі з нептинами тудиб за порєбрік полетілиби, а так..вечірній відос-гундос: Ми будем мстя і мстя наша страшна
17.10.2025 09:44 Ответить
які змістовні фото
17.10.2025 09:44 Ответить
обстріл Кривого Рогу .куйлом. було приурочено до його телефонної розмови з своїм американським посіпакою "трамбоном" .та до візиту його "зеленої агентури " в США.для погодження планів втілення оманських домовленостей...
17.10.2025 10:08 Ответить
 
 