Массированный обстрел Кривого Рога: удар по энергоинфраструктуре, без света ряд населенных пунктов. ФОТОрепортаж
С вечера 16 октября россияне массированно атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 22 БпЛА, также зафиксированы попадания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и в ГСЧС Украины.
Враг ударил по объектам инфраструктуры. В результате более 10 попаданий на объектах возникли пожары. Спасатели ликвидировали пожары на всех локациях.
"Без электричества остались поселки Авангард, Вербовое, Мировское и 22 населенных пункта Криворожского района. Энергетики делают все возможное для восстановления. Троллейбус на Мировское из-за обесточивания линий временно не ходит - но на линию для замены направлен автобус. В целом все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения в городе работают", - отметил Вилкул.
Але ж, стефанчуки-зеленський, упродовж 4 років, їх не карають, а тому і такі наслідки для України!! Оманські помічники ригоАНАЛІВ, рулюють з Урядового кварталу ….