Латвія затримала групу осіб, яку підозрюють у готуванні диверсій на замовлення РФ

Спецслужби Латвії затримали групу із чотирьох осіб, яких підозрюють у готуванні диверсій на замовлення російських силовиків.

Про це повідомляє Служба держбезпеки Латвії у понеділок, 27 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

Справу про диверсії порушили в червні 2024 року. Під час розслідування правоохоронці встановили, що в Латвії на замовлення російських спецслужб було організовано злочинну групу, яка планувала та здійснювала диверсії та підпали.

Які диверсії планували та здійснювали затримані?

За даними латвійських слідчих, восени 2023 року група підпалила об’єкт, який належав приватній компанії і виконував проєкт в оборонній сфері.

Ще один підпал на початку 2024 року планувався на території об’єкта критичної інфраструктури - ціллю була вантажівка з українськими реєстраційними номерами.

Окрім цього, слідство встановило, що підозрювані особи проводили розвідку інших потенційних об'єктів для диверсій, зокрема знімали їх на відео й робили фото, які потім надсилали "організаторам у Росії".

