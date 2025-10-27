Латвия задержала группу лиц, подозреваемых в подготовке диверсий по заказу РФ

Спецслужбы Латвии задержали группу из четырех человек, которых подозревают в подготовке диверсий по заказу российских силовиков.

Об этом сообщает Служба госбезопасности Латвии в понедельник, 27 октября, информирует Цензор.НЕТ.

Дело о диверсиях возбудили в июне 2024 года. В ходе расследования правоохранители установили, что в Латвии по заказу российских спецслужб была организована преступная группа, которая планировала и осуществляла диверсии и поджоги.

Какие диверсии планировали и осуществляли задержанные?

По данным латвийских следователей, осенью 2023 года группа подожгла объект, который принадлежал частной компании и выполнял проект в оборонной сфере.

Еще один поджог в начале 2024 года планировался на территории объекта критической инфраструктуры - целью был грузовик с украинскими регистрационными номерами.

Кроме этого, следствие установило, что подозреваемые лица проводили разведку других потенциальных объектов для диверсий, в частности снимали их на видео и делали фото, которые затем отправляли "организаторам в России".

