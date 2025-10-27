УКР
У Києві 28 жовтня діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. ІНФОГРАФІКА

28 жовтня у Києві діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це повідомила компанія ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

графік відключення для Києва

графік відключення для Києва

Київ (20373) електроенергія (6503) ДТЕК (2032)
Оманська Гнида знову набзділа .. ніколи такого не було і от знову.

в Києві відключення є ... на москві нема
27.10.2025 22:53 Відповісти
не соромтесь - називайте їх не стабілізаційні ... а потужні зельоно-переможні відключення.
27.10.2025 22:55 Відповісти
 
 