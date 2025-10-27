В Киеве 28 октября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА
28 октября в Киеве будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.
Об этом сообщила компания ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
в Києві відключення є ... на москві нема