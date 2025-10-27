РУС
В Киеве 28 октября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА

28 октября в Киеве будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщила компания ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

график отключения для Киева

график отключения для Киева

Киев (26294) Тарифы на электроэнергию (2269) ДТЭК (549)
Оманська Гнида знову набзділа .. ніколи такого не було і от знову.

в Києві відключення є ... на москві нема
показать весь комментарий
27.10.2025 22:53 Ответить
не соромтесь - називайте їх не стабілізаційні ... а потужні зельоно-переможні відключення.
показать весь комментарий
27.10.2025 22:55 Ответить
 
 