Сибіга після масованої атаки РФ по Україні: "Ніхто у світі не хоче, щоб ця війна тривала ще хоч один день - крім Росії"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту надати Києву системи протиповітряної оборони та озброєння великої дальності після масованого удару Росії по Україні в ніч на 30 жовтня.

Про це він написав у Х, передає Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, внаслідок атаки десятки людей зазнали поранень, серед них п’ятеро дітей, двоє людей загинули, а також пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

Заклик до дій міжнародної спільноти

"Ніхто у світі не хоче, щоб ця війна тривала ще хоч один день - крім Росії. Цей щоденний терор можна і потрібно зупинити", - зазначив Сибіга. Він наголосив на необхідності позбавити Росію прибутків від енергоносіїв і надати Україні достатньо засобів ППО та озброєння великої дальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща піднімала винищувачі та закрила аеропорти Любліна і Радома через атаку РФ на Україну

Міністр також закликав міжнародну спільноту діяти рішуче та не допустити нормалізації воєнних злочинів Росії.

Нічний обстріл 30 жовтня

У ніч на 30 жовтня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники і ракетну небезпеку.

У багатьох областях сигнал прозвучав через атаку ворожих безпілотників. Згодом стало відомо про загрозу ракет "Калібр", запущених Росією по території України. Пізніше Повітряні Сили повідомили про пуски балістичних ракет "Кинджал".

За оновленою інформацією, частина ракет була скерована на захід країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна закриває посольство на Кубі та знижує з нею рівень дипломатичних відносин, - Сибіга