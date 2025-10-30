Польща піднімала винищувачі та закрила аеропорти Любліна і Радома через атаку РФ на Україну

Польща закрила аеропорти у Любліні та Радомі на сході країни у зв’язку з підняттям у повітря військових літаків після ракетного удару Росії по Україні.

Про це повідомило Польське агентство аероруху (PAŻP) у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Через необхідність забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти в Радомі та Любліні були закриті на час проведення операцій", - зазначили в агентстві.

Підняття винищувачів

"Через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, польська та союзна авіація почала діяти в польському повітряному просторі. Відповідно до чинних процедур, оперативне командування збройних сил Польщі мобілізувало усі наявні сили та ресурси. Чергові пари винищувачів підняли у повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели у найвищий рівень бойової готовності", - йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

У польському військовому командуванні зазначили, що вжиті заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист громадян та забезпечення безпеки повітряного простору, особливо в районах поблизу кордону з Україною.

"Підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - наголосили у командуванні.

Нічний обстріл 30 жовтня

У ніч на 30 жовтня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники і ракетну небезпеку.

У багатьох областях сигнал прозвучав через атаку ворожих безпілотників. Згодом стало відомо про загрозу ракет "Калібр", запущених Росією по території України. Пізніше Повітряні Сили повідомили про пуски балістичних ракет "Кинджал".

За оновленою інформацією, частина ракет була скерована на захід країни.

