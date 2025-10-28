Аеропорт в Іспанії знову закривали через появу невідомого дрона
Увечері понеділка, 27 жовтня, міжнародний аеропорт "Аліканте" в Іспанії тимчасово призупиняв роботу після того, як над злітно-посадковою смугою зафіксували невідомий безпілотник.
Про це пишуть іспанське медіа La Opinión de Murcia та DW, інформує Цензор.НЕТ.
Роботу Аліканте зупиняли на дві години
Згідно з протоколами безпеки, за цей час десять міжнародних рейсів довелося перенаправити до інших найближчих аеропортів. Зокрема:
- сім до Валенсії;
- по одному до Мурсії, Барселони й Пальма-де-Майорка.
Також повідомляли про затримку низки рейсів. Загалом, за оцінками, інцидент вплинув на тисячу пасажирів.
Відстеження підозрілого дрона
Цивільна гвардія і Національна поліція розпочали розслідування, намагаючись встановити джерело та оператора БпЛА. Для цього залучили фахівців із виявлення безпілотників і використовували систему AeroScope, яка дає змогу відстежувати та, за необхідності, нейтралізувати дрони в обмеженому повітряному просторі.
Вже близько 23:00 за місцевим часом аеропорт зміг відновити роботу
Нагадаємо, 19 жовтня в аеропорту Пальма-де-Майорка (Іспанія) зафіксували невідомий дрон, через що польоти тимчасово призупинили на 35 хвилин. Через інцидент вісім рейсів перенаправили в інші аеропорти, після чого рух відновили.
