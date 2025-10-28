Аэропорт в Испании снова закрыли из-за появления неизвестного дрона

Вечером понедельника, 27 октября, международный аэропорт "Аликанте" в Испании временно приостанавливал работу после того, как над взлетно-посадочной полосой зафиксировали неизвестный беспилотник.

Об этом пишут испанское медиа La Opinión de Murcia и DW, информирует Цензор.НЕТ.

Работу Аликанте останавливали на два часа

Согласно протоколам безопасности, за это время десять международных рейсов пришлось перенаправить в другие ближайшие аэропорты. В частности:

семь в Валенсию;

по одному в Мурсию, Барселону и Пальма-де-Майорку.

Также сообщали о задержке ряда рейсов. В целом, по оценкам, инцидент повлиял на тысячу пассажиров.

Отслеживание подозрительного дрона

Гражданская гвардия и Национальная полиция начали расследование, пытаясь установить источник и оператора БпЛА. Для этого привлекли специалистов по обнаружению беспилотников и использовали систему AeroScope, которая позволяет отслеживать и, при необходимости, нейтрализовать дроны в ограниченном воздушном пространстве.

Уже около 23:00 по местному времени аэропорт смог возобновить работу

Напомним, 19 октября в аэропорту Пальма-де-Майорка (Испания) зафиксировали неизвестный дрон, из-за чего полеты временно приостановили на 35 минут. Из-за инцидента восемь рейсов перенаправили в другие аэропорты, после чего движение восстановили.