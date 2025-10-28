РУС
Аэропорт в Испании снова закрыли из-за появления неизвестного дрона

Аэропорт Аликанте

Вечером понедельника, 27 октября, международный аэропорт "Аликанте" в Испании временно приостанавливал работу после того, как над взлетно-посадочной полосой зафиксировали неизвестный беспилотник.

Об этом пишут испанское медиа La Opinión de Murcia и DW, информирует Цензор.НЕТ.

Работу Аликанте останавливали на два часа

Согласно протоколам безопасности, за это время десять международных рейсов пришлось перенаправить в другие ближайшие аэропорты. В частности:

  • семь в Валенсию;
  • по одному в Мурсию, Барселону и Пальма-де-Майорку.

Также сообщали о задержке ряда рейсов. В целом, по оценкам, инцидент повлиял на тысячу пассажиров.

Отслеживание подозрительного дрона

Гражданская гвардия и Национальная полиция начали расследование, пытаясь установить источник и оператора БпЛА. Для этого привлекли специалистов по обнаружению беспилотников и использовали систему AeroScope, которая позволяет отслеживать и, при необходимости, нейтрализовать дроны в ограниченном воздушном пространстве.

Уже около 23:00 по местному времени аэропорт смог возобновить работу

Напомним, 19 октября в аэропорту Пальма-де-Майорка (Испания) зафиксировали неизвестный дрон, из-за чего полеты временно приостановили на 35 минут. Из-за инцидента восемь рейсов перенаправили в другие аэропорты, после чего движение восстановили.

Невідомий дрон ввічливо розмовляв нецензурною російською лайкою, був одягнений у кокошник та однострій без шевронів
28.10.2025 15:47 Ответить
Естонці показали, як треба діяти.
28.10.2025 16:04 Ответить
Більше, ще більше запускайте до себе на ПМЖ кацапню. Дивлюся Ютуб про кацапські родини що живуть по різних країнах. Європейських у тому числі. Якісь дивні професії щоб можна було постійно вештатись по країні. І це явище настільки масове що аж страшно. Чомусь впевен що це не просто так. Це потужний вкид 5 кацапської колони на світові терени. Щоб мати своїх людей у час Х. Женіть цю кляту кацапню накук додому в Сіберії. І побачите як перестануть літати дрони і повітряні куля та займатися вогнища по лісам чи якісь незрозумілі ,,жілєткі,, бігати по паризьким вулицям з криками Вася захаді слєва.
28.10.2025 16:09 Ответить
Чудовий допис. А Вася, то зачот😂😂
28.10.2025 16:16 Ответить
 
 