Найбільша АЕС Іспанії після масштабного блекауту в країні просить продовжити її термін роботи

Влада Іспанії отримала запит від найбільшої атомної електростанції країни "Альмарас" про продовження терміну її експлуатації після запланованого закриття у 2028 році.

Як пише AFP, іспанські енергетичні компанії Endesa, Iberdrola і Naturgy надіслали листа до Міністерства екологічної трансформації країни, в якому заявили про готовність продовжити роботу АЕС "Альмарас", якщо буде відкладений термін її закриття, передає Європейська правда.

Запит від АЕС надійшов після блекауту в Іспанії в квітні 2025 року, який поновив дискусію щодо рішення Іспанії закрити всі свої атомні реактори до 2035 року.

В іспанському уряді сказали, що будь-яке рішення про продовження терміну експлуатації АЕС "Альмарас" вимагатиме дотримання стандартів безпеки і не повинне спричинити додаткових витрат для споживачів.

Наразі в Іспанії є п'ять атомних електростанцій. "Альмарас", розташована на заході Іспанії, забезпечує близько 7% від загального обсягу виробництва електроенергії в країні. Решта АЕС, що складаються з семи реакторів, забезпечують 19% електроенергії Іспанії.

У середині вересня повідомлялося, що іспанський уряд запропонував збільшити інвестиції в мережу в своєму наступному плані фінансування до 13,6 млрд євро, оскільки очікує, що попит на електроенергію зросте до кінця десятиліття.

У червні іспанський уряд презентував офіційне розслідування "великого блекауту", через який 28 квітня без світла залишився весь Піренейський півострів. Жодних ознак або доказів кібератаки розслідування не виявило, натомість воно дійшло висновку, що головною причиною блекауту стало різке збільшення напруги в мережі, через яку каскадом почали вимикатися об'єкти генерації.

Нагадаємо, в Іспанії та Португалії 28 квітня стались масштабні відключення світла. Унаслідок цього було зупинено роботу, аеропортів, метро та приміських поїздів. Станом на ранок 29 квітня, на більшій частині території країн енергопостачання вдалося відновити.