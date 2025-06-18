Без кібератак: В Іспанії назвали причину квітневого блекауту

Іспанський уряд презентував офіційне розслідування "великого блекауту", через який 28 квітня без світла залишився весь Піренейський півострів.

Жодних ознак або доказів кібератаки розслідування не виявило, передає liga.net. Натомість воно дійшло висновку, що головною причиною блекауту стало різке збільшення напруги в мережі, через яку каскадом почали вимикатися об'єкти генерації.

Цьому передувала нетипова волатильність напруги – різкі стрибки вгору та вниз, які зафіксували вранці до 12:00 за місцевим часом.

У звичайних умовах ключову роль у стабілізації напруги відіграють традиційні електростанції, поглинаючи надлишкову реактивну потужність. Але того дня таких станцій працювала найменша кількість за рік, і система не мала достатньої потужності для контролю напруги.

Тому коли почалися перші відключення електростанцій, запустився механізм "ланцюгової реакції".

Ситуацію ускладнили коливання частоти, які почалися о 12:03. Для їх придушення диспетчери застосували стандартні протоколи, зокрема зменшення обміну з Францією до нуля, але ці заходи мали побічний ефект – вони ще більше підвищили напругу в системі, створивши передумови для каскадного краху.

Врешті-решт о 12:33 система повністю обвалилася, а Піренейський півострів був відрізаний від європейської електромережі.

Відповідальність за блекаут, згідно з розслідуванням, лежить як на операторі системи Red Eléctrica de España (REE), так і на компаніях – власниках електростанцій.

Оператор не запрограмував достатньо електростанцій для контролю напруги системи, а деякі станції відключилися "неправомірно" – при рівнях напруги, за яких установки не повинні були відключатися.

Як повідомлялося, в Іспанії та Португалії 28 квітня стались масштабні відключення світла. Унаслідок цього було зупинено роботу, аеропортів, метро та приміських поїздів. Станом на ранок 29 квітня, на більшій частині території країн енергопостачання вдалося відновити.