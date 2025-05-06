Збитки від одноденного блекауту в Іспанії оцінили в 400 мільйонів євро

Масштабний блекаут в Іспанії, що стався 28 квітня, завдав економіці країни збитків орієнтовно на 400 млн євро.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані найбільшого банку Іспанії CaixaBank SA.

Споживчі витрати іспанських домогосподарств 28 квітня впали на 34%, проте падіння було частково компенсовано в наступні дні, що призвело до чистого зменшення витрат на 15% від того, що було б витрачено зазвичай.

"Ми оцінюємо, що відключення електроенергії матиме одноразовий вплив на квартальний ВВП менше ніж на одну десяту процентного пункту, менше ніж 400 млн євро", – сказано у звіті банку.

Втім, оцінка може змінитися, оскільки буде зібрано більше даних.

Відключення електроенергії почалося близько 12:30. за місцевим часом, залишивши близько 50 млн людей у Іспанії та Португалії без електроенергії. Уряд у Мадриді все ще розслідує точні причини відключення електроенергії, яке призвело до порушення громадського транспорту, телекомунікацій та роздрібної торгівлі.

Як повідомлялося, в Іспанії та Португалії 28 квітня сталися масштабні відключення світла. Внаслідок цього було зупинено роботу, аеропортів, метро та приміських поїздів.

Деякі райони Гренландії тоді втратили доступ до основних супутникових послуг, зокрема, були відсутні інтернет та телефонний зв'язок.

Станом на 29 квітня на більшій частині території Іспанії та Португалії відновили енергопостачання.