Іспанія після масштабного блекауту збільшить витрати на енергомережу до 13,6 мільярда євро

Іспанський уряд запропонував збільшити інвестиції в мережу в своєму наступному плані фінансування до 13,6 млрд євро, оскільки очікує, що попит на електроенергію зросте до кінця десятиліття.

Про це пише Bloomberg.

Новий план передбачає виділення на розширення мережі на дві третини більше коштів, ніж 8,2 млрд євро, які були виділені на період між 2021 і 2026 роками. Ці витрати мають полегшити доступ до мережі для 27,7 ГВт попиту, що в 14 разів більше, ніж у попередньому плані.

Пріоритет надають промисловим проєктам, таким як центри обробки даних.

Пропозиція Міністерства екологічного переходу Іспанії з'явился після загальнонаціонального відключення електроенергії, яке наприкінці квітня спрчинило в країні блекаут на кілька годин, що викликало питання щодо надійності національної мережі.

Міністерство також заявило, що щонайменше 10% нових інвестицій у розподільчу мережу має бути спрямовано на покращення контролю напруги та підвищення прозорості даних.

Іспанський уряд заявив, що "проблема з перенапругою" – стрибок потужності в мережі, що перевищує стандартні ліміти – могла спричинити відключення трьох електростанцій, які вийшли з ладу на півдні Іспанії в день відключення електроенергії.

Згідно зі звітом галузевої групи Aelec,понад 83% точок підключення до мережі розподілу електроенергії наразі перенасичені та не можуть обробляти нові підключення.

Як повідомлялося, в червні іспанський уряд презентував офіційне розслідування "великого блекауту", через який 28 квітня без світла залишився весь Піренейський півострів. Жодних ознак або доказів кібератаки розслідування не виявило, натомість воно дійшло висновку, що головною причиною блекауту стало різке збільшення напруги в мережі, через яку каскадом почали вимикатися об'єкти генерації.

Нагадаємо, в Іспанії та Португалії 28 квітня стались масштабні відключення світла. Унаслідок цього було зупинено роботу, аеропортів, метро та приміських поїздів. Станом на ранок 29 квітня, на більшій частині території країн енергопостачання вдалося відновити.