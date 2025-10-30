Польша поднимала истребители и закрыла аэропорты Люблина и Радома из-за атаки РФ на Украину

Польша закрыла аэропорты в Люблине и Радоме на востоке страны в связи с подъемом в воздух военных самолетов после ракетного удара России по Украине.

Об этом сообщило Польское агентство аэротрафика (PAŻP) в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за необходимости обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Радоме и Люблине были закрыты на время проведения операций", - отметили в агентстве.

Подъем истребителей

"Из-за активности дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, польская и союзная авиация начала действовать в польском воздушном пространстве. В соответствии с действующими процедурами, оперативное командование вооруженных сил Польши мобилизовало все имеющиеся силы и ресурсы. Дежурные пары истребителей подняли в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в высшую степень боевой готовности", - говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети X.

В польском военном командовании отметили, что принятые меры носят превентивный характер и направлены на защиту граждан и обеспечение безопасности воздушного пространства, особенно в районах вблизи границы с Украиной.

"Подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - подчеркнули в командовании.

Ночной обстрел 30 октября

В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.

Во многих областях сигнал прозвучал из-за атаки вражеских беспилотников. Впоследствии стало известно об угрозе ракет "Калибр", запущенных Россией по территории Украины. Позже Воздушные Силы сообщили о пусках баллистических ракет "Кинжал".

По обновленной информации, часть ракет была направлена на запад страны.

