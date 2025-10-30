Для мирної угоди, ймовірно, доведеться відмотувати назад мовний апартеїд, - "слуга народу" Бужанський

Народний депутат "Слуги народу" Макс Бужанський заявив, що для мирного врегулювання ситуації з Росією нібито може знадобитися "відмотати назад мовний апартеїд".

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Є, я так розумію, за рядом непрямих ознак, певна ймовірність того, що для мирного врегулювання, можливо, доведеться відмотувати назад мовний апартеїд, нагромаджений за ці одинадцять років", - написав Бужанський.

Він також додав, що "вже починаються підвивання в’ятровичів" і закликав противників цієї ідеї "сказати прямо, скільки ще областей і життів готові втратити заради права топтати Конституцію України".

