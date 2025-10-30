Для мирної угоди, ймовірно, доведеться відмотувати назад мовний апартеїд, - "слуга народу" Бужанський
Народний депутат "Слуги народу" Макс Бужанський заявив, що для мирного врегулювання ситуації з Росією нібито може знадобитися "відмотати назад мовний апартеїд".
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Є, я так розумію, за рядом непрямих ознак, певна ймовірність того, що для мирного врегулювання, можливо, доведеться відмотувати назад мовний апартеїд, нагромаджений за ці одинадцять років", - написав Бужанський.
Він також додав, що "вже починаються підвивання в’ятровичів" і закликав противників цієї ідеї "сказати прямо, скільки ще областей і життів готові втратити заради права топтати Конституцію України".
Ось що це москальське падло хотіло сказати
Іспанія - конституційна монархія і там існує багато політичних партій ....
Якщо Зеленський не звертає на такі речі увагу , значить він сам такий і цей поц озвучує радикальні думки певної національної меншини.
"отматывать" означає "крыть матом, после того как"
і чим цей мотала недовольний ?
Бузина, Бузина ... щось знайоме навіяло
Бузина - бужанський, бужанський - бузина, кхм, кхм