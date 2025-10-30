УКР
Для мирної угоди, ймовірно, доведеться відмотувати назад мовний апартеїд, - "слуга народу" Бужанський

Народний депутат "Слуги народу" Макс Бужанський заявив, що для мирного врегулювання ситуації з Росією нібито може знадобитися "відмотати назад мовний апартеїд".

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Бужанський припустив "відкат мовної політики" заради мирної угоди
Фото: Максим Бужанський

"Є, я так розумію, за рядом непрямих ознак, певна ймовірність того, що для мирного врегулювання, можливо, доведеться відмотувати назад мовний апартеїд, нагромаджений за ці одинадцять років", - написав Бужанський.

Він також додав, що "вже починаються підвивання в’ятровичів" і закликав противників цієї ідеї "сказати прямо, скільки ще областей і життів готові втратити заради права топтати Конституцію України".

Бужанський Максим (106) війна в Україні (6752)
Топ коментарі
+35
кацап, перелогінься
показати весь коментар
30.10.2025 16:33 Відповісти
+31
І ця мерзота і сволота-депутат ВР України. Потужно.💪
показати весь коментар
30.10.2025 16:34 Відповісти
+26
Він все вірно сказав - але згідно з кацапською методичкою.
Доречі, розповсюдження кацапської пропаганди - це кримінальна стаття. Для нардепа це - державна зрада. СБУ мають відкрити за це справу та привести цього кремлівського посіпаку до суду.
показати весь коментар
30.10.2025 16:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І цей гандон депутат верховної ради
показати весь коментар
30.10.2025 16:55 Відповісти
Так вирішив мудрий нарід, втомившись від вайни (і мовного апартеїду).
показати весь коментар
30.10.2025 16:59 Відповісти
"Хде рускаі йазік там і расіа"
Ось що це москальське падло хотіло сказати
показати весь коментар
30.10.2025 16:56 Відповісти
шкода, що у нас немає мовного апартеїду, тоді цей етнічний єврей би сів.
показати весь коментар
30.10.2025 16:58 Відповісти
Точно мерзота! Куди дивиться СБУ?
показати весь коментар
30.10.2025 16:59 Відповісти
Зеленим вигідно, шоп ця мразота не сиділа.
показати весь коментар
30.10.2025 17:03 Відповісти
Спочатку треба зупинти геноцид російськомовного населення країни. Рф старанно винищує якраз російськомовні міста (Харків наприклад).
показати весь коментар
30.10.2025 17:03 Відповісти
І в чому неправий Бужанський в даному випадку? Дожилися вже до мовних патрулів і стукачіства... це що нормально? зовсім ***..ся вже
показати весь коментар
30.10.2025 17:04 Відповісти
Он у Покровськ кацапи заповзають у цивільному одязі, і як їх розпізнати? Окрім "паляниці" іншого паролю немає. Чи ти думаєш, що засланих козачків за лінією фронту немає? Он прибалти за незнання мови взагалі н@хєр з пляжу кацапів депортують, і це в демократичній Європі. І нічого - жопу в жменю , і аля-улю, гони гусей
показати весь коментар
30.10.2025 17:14 Відповісти
самокат цьому богоизбраномму! Як його соплемінники роблять!
показати весь коментар
30.10.2025 17:05 Відповісти
все пішло не так,коли Наташка-ланда ,притягла цщго в великий ефір
показати весь коментар
30.10.2025 17:07 Відповісти
Цікавий кадр цей бужанський. Але чомусь ніхто з правоохоронних органів їм не цікавиться.
показати весь коментар
30.10.2025 17:08 Відповісти
Бужанский член международной терроиистической группировки "обрезанный джихад" цель которой генгцид украинского народа и заселение Украины обрезанными джихадистами...
показати весь коментар
30.10.2025 17:08 Відповісти
А як же бути з російськомовними українцями,які в складі ЗСУ воюють на фронті?Їх там половина,не менше...Як пояснити отим всім коментаторам,що не російська мова стала однією з причин нападу ***** на Україну,а утиски її?Утиски,спричинені і спровоковані нашою львівською Свободою за москальські гроші.Грошові потоки зараз відсліджуються з точністю до одного метра,і ми добре знаємо,хто в цьому кв. метрі знаходиться.Так що Бужанський в чомусь правий,він єврей,тобто людина яка має потужний тил у вигляді Їзраїлю і може собі дозволити говорити що думає.А щодо тих які на нього кидають громи та блискавки...вони перші побіжуть кланятись та лизати смердючі москальські чоботи в разі чого...Це вже точно,це вже перевірено історією та часом...
показати весь коментар
30.10.2025 17:11 Відповісти
Оьрезанные джихадисты подумали о в Украине притесняют русский язык а давайте пойдём и убьём там всех русскоязычных! так было?
показати весь коментар
30.10.2025 17:13 Відповісти
Ну, це ще невідомо, куди буде тікати цей #ид - за таких висловлювань він для салавйова рідним братом буде. Взагалі, #иди вже прибрали пів світу до своїх волохатих рук, а може, і увесь світ...
показати весь коментар
30.10.2025 17:20 Відповісти
Допоки не навчимося обирати до влади націоналістів, Державою будуть керувати або кацапи, або євреї.
показати весь коментар
30.10.2025 17:31 Відповісти
Україну триста років рашиська орда русифіковувала і знищувала ,на окупованих територіях ворог спалює українські книги ,а за мову можна і на підвал ,або на сибір ,тому тдумай що пишиш,а колоборанти на зразок цього виродка будуть на звалищі історії разом з медвечуками ,табачниками та іншою мерзотою.А що до українських солдат то ніхто з них не воює за язик ворога
показати весь коментар
30.10.2025 17:21 Відповісти
тварина бужанський ,скажи про мовний апартеїд тут у Німеччині чи у США !!! СБУ , пора занятися цією сук* ю бужанським !!! ...
показати весь коментар
30.10.2025 17:12 Відповісти
Чому ця паскуда не на тюремних нарах ? це ворог України ,до того і розумом не далекий ,ось ким би мало зайнятись СБУ ,а не відмивати друзів президента.
показати весь коментар
30.10.2025 17:12 Відповісти
Яка гидота
показати весь коментар
30.10.2025 17:12 Відповісти
Мразота
показати весь коментар
30.10.2025 17:12 Відповісти
Ця гидота ще на волі?
показати весь коментар
30.10.2025 17:12 Відповісти
Через годину після такого допису ця мразота мала б сидіти в тюрмі. Що у нас за влада?
показати весь коментар
30.10.2025 17:13 Відповісти
Angelina. Що у нас за влада?
Іспанія - конституційна монархія і там існує багато політичних партій ....
показати весь коментар
30.10.2025 17:17 Відповісти
Я не громадянка Іспанії. Облиш.
показати весь коментар
30.10.2025 17:44 Відповісти
Якого хєра цей ватний під...ор до сих пір не за гратами?
показати весь коментар
30.10.2025 17:14 Відповісти
Потому что террористическая группировка "обрезанный джихад" построила пепед войной в россии заводы по роизводству ланцетов и форпостов...
показати весь коментар
30.10.2025 17:16 Відповісти
Чому цей покидьок ще депутат і не позбавлений українського громадянства. У нього є вибір Росія або Ізраїль. Нехай щастить.
Якщо Зеленський не звертає на такі речі увагу , значить він сам такий і цей поц озвучує радикальні думки певної національної меншини.
показати весь коментар
30.10.2025 17:17 Відповісти
Потому что он член международной террористической группировки "обрезанный джихад" и выполняев генеральную цель геноцид украинцев и заселение Украины обрезанными джихадистами для дальнейшего щахвата всей Европы...
показати весь коментар
30.10.2025 17:22 Відповісти
"наматывать" означає "крыть матом, до того как"

"отматывать" означає "крыть матом, после того как"

і чим цей мотала недовольний ?
показати весь коментар
30.10.2025 17:19 Відповісти
бужидло, тобі вже час намотати ваву на рило...
показати весь коментар
30.10.2025 17:19 Відповісти
Скажу коротко: "Скотиняка!"
показати весь коментар
30.10.2025 17:20 Відповісти
Вже десятки разів Зельоні пробували просунути кацапський язик як державний.
показати весь коментар
30.10.2025 17:22 Відповісти
Каципский язык не так страшен как "обрезанный джихад" потому что их цель уничтожить весь мужской род Украины...
показати весь коментар
30.10.2025 17:24 Відповісти
Коли саме ?
показати весь коментар
30.10.2025 17:30 Відповісти
от бы ты на иврит на Израиле пос@лупался.....
показати весь коментар
30.10.2025 17:24 Відповісти
Цього під@ра зі словами свинособачою мовою "а подєлом тєбє, подєлом!" тре підняти на вила на якомусь людному майдані у час "пік". Це буде йому, як остання цигарка.
показати весь коментар
30.10.2025 17:26 Відповісти
И Ланцет ему в жопу засунуть неразорвавшийся! Как последнее предупреждение муждународной террористической группировке "обрезанный джихад" членом которой бужанский является...
показати весь коментар
30.10.2025 17:32 Відповісти
На городі бузина, а в Києві дядько. Це якраз про абракадабру, яку наплело те непорозуміння.
Бузина, Бузина ... щось знайоме навіяло
Бузина - бужанський, бужанський - бузина, кхм, кхм
показати весь коментар
30.10.2025 17:28 Відповісти
Треба відмотати самого Бужанського. Бажано гусенями танка.
показати весь коментар
30.10.2025 17:32 Відповісти
Підтримую!
показати весь коментар
30.10.2025 17:35 Відповісти
Мовний апартеїд - це мати російськомовне гетто.
показати весь коментар
30.10.2025 17:32 Відповісти
ZEпокидьок
показати весь коментар
30.10.2025 17:43 Відповісти
Бужанський - дебіл.
показати весь коментар
30.10.2025 17:49 Відповісти
Українці ви не суверени допоки чужинці правлять вашою державою
показати весь коментар
30.10.2025 17:55 Відповісти
Корисно почитати про цього покидька в Вікіпедії, і дивуватися можна лише тому, що таких обирають депутатами, а не кажуть "чемодан-вокзал-росія (або Ізраїль...)"
показати весь коментар
30.10.2025 17:56 Відповісти
вчора в криму чоловікові дали 3 роки умовно і штраф за те що слухав українські пісні.це яскравий сигнал довбойобам з кубла какойразніци.
показати весь коментар
30.10.2025 17:56 Відповісти
добре що частина Конституції, яка захищає цього борця з апартеїдом, не на паузі
показати весь коментар
30.10.2025 18:05 Відповісти
