Для мирного соглашения, вероятно, придется отмотать назад языковой апартеид, - "слуга народа" Бужанский

Народный депутат "Слуги народа" Макс Бужанский заявил, что для мирного урегулирования ситуации с Россией якобы может понадобиться "отмотать назад языковой апартеид".

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Есть, я так понимаю, по ряду косвенных признаков, определенная вероятность того, что для мирного урегулирования, возможно, придется отмотать назад языковой апартеид, накопленный за эти одиннадцать лет", - написал Бужанский.

Он также добавил, что "уже начинают выть вятровичы", и призвал противников этой идеи "сказать прямо, сколько еще областей и жизней готовы потерять ради права попирать Конституцию Украины".

