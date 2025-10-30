РУС
Для мирного соглашения, вероятно, придется отмотать назад языковой апартеид, - "слуга народа" Бужанский

Народный депутат "Слуги народа" Макс Бужанский заявил, что для мирного урегулирования ситуации с Россией якобы может понадобиться "отмотать назад языковой апартеид".

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Бужанский предположил "відкат мовної політики" заради мирної угоди
Фото: Максим Бужанский

Также читайте: "Слуга народа" Бужанский поздравил "братцев" с "Днем победы" на русском языке

"Есть, я так понимаю, по ряду косвенных признаков, определенная вероятность того, что для мирного урегулирования, возможно, придется отмотать назад языковой апартеид, накопленный за эти одиннадцать лет", - написал Бужанский.

Он также добавил, что "уже начинают выть вятровичы", и призвал противников этой идеи "сказать прямо, сколько еще областей и жизней готовы потерять ради права попирать Конституцию Украины".

Бужанский Максим (105) война в Украине (6700)
Топ комментарии
+20
І ця мерзота і сволота-депутат ВР України. Потужно.💪
30.10.2025 16:34 Ответить
+17
Відірвіть уже йому "рускоязічную" челюсть і не буде апартеїду.

А взагалі - сотні тисяч померли а він живий. ЧОМУ? Не краще щоб він був в землі а хороші люди живі?
30.10.2025 16:33 Ответить
+15
кацап, перелогінься
30.10.2025 16:33 Ответить
самокат цьому богоизбраномму! Як його соплемінники роблять!
30.10.2025 17:05 Ответить
все пішло не так,коли Наташка-ланда ,притягла цщго в великий ефір
30.10.2025 17:07 Ответить
Цікавий кадр цей бужанський. Але чомусь ніхто з правоохоронних органів їм не цікавиться.
30.10.2025 17:08 Ответить
Бужанский член международной терроиистической группировки "обрезанный джихад" цель которой генгцид украинского народа и заселение Украины обрезанными джихадистами...
30.10.2025 17:08 Ответить
