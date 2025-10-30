Для мирного соглашения, вероятно, придется отмотать назад языковой апартеид, - "слуга народа" Бужанский
Народный депутат "Слуги народа" Макс Бужанский заявил, что для мирного урегулирования ситуации с Россией якобы может понадобиться "отмотать назад языковой апартеид".
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Есть, я так понимаю, по ряду косвенных признаков, определенная вероятность того, что для мирного урегулирования, возможно, придется отмотать назад языковой апартеид, накопленный за эти одиннадцать лет", - написал Бужанский.
Он также добавил, что "уже начинают выть вятровичы", и призвал противников этой идеи "сказать прямо, сколько еще областей и жизней готовы потерять ради права попирать Конституцию Украины".
Dudash Laszlo
юрій винник #574708
Виталий Еременко
Артур Куприков
А взагалі - сотні тисяч померли а він живий. ЧОМУ? Не краще щоб він був в землі а хороші люди живі?