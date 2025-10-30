Бізнес-партнер родини Геманцева організовує авіаперельоти в Чечню

Журналістка та телеведуча Яніна Соколова оприлюднила у своїй програмі матеріал, у якому стверджує, що частина бізнес-оточення родини голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева пов’язана з компаніями, які працюють у Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

За словами журналістки, у Польщі функціонує компанія Travel Professional Group Poland, засновницею якої є Олена Гетманцева, мати народного депутата.

Серед співзасновників і керівництва цієї компанії вказано Валерія Паренчука, який раніше представляв туристичний бізнес у Києві, а нині, згідно з публікаціями російського державного агентства "Грозний-Інформ", співпрацює з Міністерством транспорту Чеченської Республіки. Як повідомлялося у новині від 29 січня 2024 року, Паренчук як директор з розвитку компанії Easybooking брав участь у зустрічі з міністром транспорту Чечні Рамзаном Черхіговим, де сторони домовлялися про відкриття нових авіарейсів з аеропорту "Грозний".

Крім цього, Соколова послалася на дані журналістського розслідування Bihus.Info, яке у 2023 році виявило, що компанія "Нью Проперті Плюс", пов’язана з Гетманцевим та його колишнім партнером Дмитром Махарінським, після анексії Криму продовжила діяльність під російською юрисдикцією. У російських реєстрах ця структура зберегла попередню адресу, види діяльності та перейшла під управління громадянина РФ Махарінського. Окрім цього, на того ж Махарінського оформлене підприємство ТОВ "Кримстройсервис АМ", зареєстроване у 2016 році в Ялті, яке офіційно здійснює господарську діяльність і сплачує податки у Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Южаніна припускає конфлікт інтересів Гетманцева щодо грального ринку: Він не є нейтральним

"Ми бачимо ситуацію, коли особи, пов’язані з родиною високопосадовця, ведуть бізнес у країні-агресорі та на окупованій території, тоді як сам депутат очолює податковий комітет Верховної Ради України", — зазначила Соколова у програмі.

Нагадаємо, Данило Гетманцев упродовж 2002–2010 років був помічником-консультантом народного депутата Володимира Сівковича. У 2022 році Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Володимира Сівковича, звинувативши його у співпраці з російськими спецслужбами та участі в операціях ФСБ, спрямованих проти США та їхніх союзників. Саме ці зв’язки згодом стали причиною відмови Гетманцеву у 2017 році в участі у конкурсі на посаду судді Касаційного адміністративного суду.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі