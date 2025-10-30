Бизнес-партнер семьи Гетманцева организует авиаперелеты в Чечню

Журналистка и телеведущая Янина Соколова обнародовала в своей программе материал, в котором утверждает, что часть бизнес-окружения семьи председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева связана с компаниями, работающих в России и на временно оккупированных территориях.

По словам журналистки, в Польше функционирует компания Travel Professional Group Poland, основательницей которой является Елена Гетманцева, мать народного депутата.

Среди соучредителей и руководства этой компании указан Валерий Паренчук, который ранее представлял туристический бизнес в Киеве, а сейчас, согласно публикациям российского государственного агентства "Грозный-Информ", сотрудничает с Министерством транспорта Чеченской Республики. Как сообщалось в новости от 29 января 2024 года, Паренчук как директор по развитию компании Easybooking участвовал во встрече с министром транспорта Чечни Рамзаном Черхиговым, где стороны договаривались об открытии новых авиарейсов из аэропорта "Грозный".

Кроме этого, Соколова сослалась на данные журналистского расследования Bihus.Info, которое в 2023 году выявило, что компания "Нью Проперти Плюс", связанная с Гетманцевым и его бывшим партнером Дмитрием Махаринским, после аннексии Крыма продолжила деятельность под российской юрисдикцией. В российских реестрах эта структура сохранила прежний адрес, виды деятельности и перешла под управление гражданина РФ Махаринского. Кроме того, на того же Махаринского оформлено предприятие ООО "Крымстройсервис АМ", зарегистрированное в 2016 году в Ялте, которое официально осуществляет хозяйственную деятельность и платит налоги в России.

"Мы видим ситуацию, когда лица, связанные с семьей высокопоставленного чиновника, ведут бизнес в стране-агрессоре и на оккупированной территории, в то время как сам депутат возглавляет налоговый комитет Верховной Рады Украины", — отметила Соколова в программе.

Напомним, Даниил Гетманцев в течение 2002–2010 годов был помощником-консультантом народного депутата Владимира Сивковича. В 2022 году Министерство финансов США ввело санкции против Владимира Сивковича, обвинив его в сотрудничестве с российскими спецслужбами и участии в операциях ФСБ, направленных против США и их союзников. Именно эти связи впоследствии стали причиной отказа Гетманцеву в 2017 году в участии в конкурсе на должность судьи Кассационного административного суда.

