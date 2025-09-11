Южанина предполагает конфликт интересов Гетманцева в отношении игорного рынка: он не является нейтральным

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, вполне вероятно, имеет конфликт интересов в вопросах регулирования игорного бизнеса.

Об этом она заявила в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Такое мнение она высказала по итогам заседания временной следственной комиссии Верховной Рады.

"Очевидно, что председатель налогового комитета не является нейтральным. Создается впечатление, что он отслеживает деятельность каждой компании и отдает предпочтение одним, одновременно пытаясь давить на других", - сказала Южанина.

По ее словам, подход Гетманцева создает риски предвзятого формирования политики в отношении азартных игр.

"Мои предложения по урегулированию налоговых норм и внедрению системы онлайн-мониторинга он воспринял агрессивно, тогда как именно эти вопросы являются ключевыми для прозрачности рынка", - подчеркнула депутат.

Южанина отметила, что отсутствие государственной системы онлайн-мониторинга делает отрасль неконтролируемой, а нормы Налогового кодекса остаются устаревшими и нечеткими.

Она также подчеркнула, что именно налоговый комитет несет ответственность за урегулирование этих вопросов.

"Если изменения не будут внесены, государство не получит больше доходов от этой сферы, а легальный бизнес будет оставаться в условиях неравной конкуренции с нелегальным", - резюмировала она.

